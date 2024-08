JD Vance: “Trump sta lavorando duramente per ottenere l’approvazione di Robert F. Kennedy Jr.”

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance ha affermato che l’ex presidente Donald Trump sta cercando il sostegno del candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr., precisando che non esiste alcun accordo per un ruolo in una futura amministrazione. “Non ho parlato direttamente con RFK – ha affermato – ma so che ci sono stati molti contatti con la sua campagna. Non credo che si debba mai scambiare posizioni di rilievo nel governo per ottenere consensi. Legale o meno, è decisamente immorale – ha aggiunto – la campagna di Trump dovrebbe “puntare a ottenere l’approvazione di tutti, compreso Bobby Kennedy.” Vance ha descritto Kennedy come “un patriota della vecchia guardia del Partito Democratico” e ha sottolineato che il suo sostegno potrebbe attrarre molti Democratici che si sentono trascurati dal partito di Kamala Harris. Vance ha risposto alle preoccupazioni del presidente Joe Biden riguardo un pacifico trasferimento di potere in caso di sconfitta di Trump. “Abbiamo sempre avuto un trasferimento pacifico in ogni elezione in questo paese, nonostante il 6 gennaio – ha continuato il candidato GOP alla vicepresidenza – E’ curioso che Biden faccia questa affermazione, poiché sarà lui a determinare se ci sarà un trasferimento pacifico del potere. Nel 2021 ci sono state proteste e rivolte, ma il trasferimento del potere è avvenuto pacificamente, e continueremo a farlo anche nel 2024”. Vance ha affermato che una seconda amministrazione Trump non applicherebbe il Comstock Act, che potrebbe vietare la vendita o distribuzione di farmaci per l’aborto tramite posta. “Non credo che ci sia molta differenza tra non far rispettare una legge e abrogarla – ha affermato Vance – la politica sull’aborto dovrebbe essere lasciata ai singoli stati”.

