Turismo. Sangalli: numeri migliori, ma attenzione all’esito della Manovra di bilancio

“Le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre”. Parola del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Dati e previsioni per ora danno ragione al leader dei commercianti.

Anche quest’anno, secondo il Focus sulle vacanze degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio condotto in collaborazione con SWG, è agosto “il mese con la emme maiuscola per le vacanze degli italiani: sono infatti 17,5 milioni le persone che hanno programmato un viaggio, un milione in più rispetto all’anno scorso, per un totale di 19,2 milioni di partenze”.

La ricerca evidenzia poi la crescita delle vacanze di lunga durata (quelle di almeno sette giorni) che va a compensare il lieve calo dei viaggi di durata media (da 3 a 6 giorni). Il budget complessivo delle famiglie per le vacanze di agosto è stimato in di 15,5 miliardi di euro, 1,5 miliardi in più rispetto al 2023.

Due terzi dell’importo importo va per le vacanze di lunga durata, con una spesa media di 1.040 euro a persona (+10% in più rispetto ai 945 euro dell’anno scorso).

Strutture turistiche

Saranno ferie all’insegna del riposo per il 47% degli intervistati, mentre per quanto riguarda l’alloggio “vincono” le struttura turistico-ricettive con un bel 60% con in testa gli alberghi (22% delle preferenze), ma è positiva la performance anche dei campeggi e dei villaggi vacanze. Quanto alla destinazione, tre italiani su dieci scelgono il mare che in classifica precede la montagna (12%). Completano il podio, a pari merito con il 10%, città e luoghi d’arte. Per più di sette intervistati su dieci le mete di vacanza saranno entro i confini nazionali (per i due terzi fuori dalla regione di residenza): Sicilia, Puglia e Calabria le regioni più gettonate. Per chi scegli l’estero, infine, Grecia, Spagna e Francia non hanno praticamente rivali.

Sangalli: attenti alla manovra

Commentando i dati dell’Osservatorio Turismo, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli sottolinea che: “le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre. Mai come oggi il settore turistico può contribuire a quella crescita necessaria che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta complessiva dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme”.

La durata delle vacanze

Tra giugno e settembre più della metà degli italiani farà vacanze: per il 51% saranno sia brevi che lunghe (era il 49% nello stesso periodo del 2023), il 34% farà solo vacanze brevi o solo vacanze lunghe, mentre il 16% non andrà in vacanza (in diminuzione rispetto al 23% della scorsa estate). È quanto emerge dal Focus sulle vacanze estive dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg.

Tra i motivi della non-vacanza troviamo al primo posto, per quasi un italiano su tre, la mancanza di disponibilità economica, seguita dalla necessità di risparmiare (23%), ma c’è anche chi deve rimanere a casa per accudire persone non autosufficienti (14%). Chi, invece, andrà in vacanza nel periodo estivo, lo farà soprattutto per riposarsi e poi vedere posti nuovi, stare con i propri cari, degustare prodotti tipici, immergersi nella natura o, comunque, stare all’aperto.

Budget di spesa

Gli italiani mettono a disposizione, in media, 400 euro a persona per i loro short break, 660 per una vacanza breve e 1.015 per i viaggi più lunghi. Spenderanno quindi, in ragione del mix di viaggi adottato per ciascun mese, una media di 910 euro a persona in agosto, il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe, che scende a 750 euro a luglio, superato di poco, in questa classifica, da settembre, con 760 euro a testa. A giugno questo valore si è attestato a 630 euro.

Alloggio: alla domanda su dove pernotteranno in viaggio, le risposte del campione da un lato individuano le classiche strutture turistico-ricettive, alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort, alle quali si indirizzano complessivamente oltre 4 italiani su 10, più della metà in alberghi, e dall’altro le seconde case di proprietà o l’ospitalità presso amici e parenti, scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe. Nei 4 mesi in esame, in cui la metà di viaggiatori previsti farà più vacanze di diversa durata, è significativa la percentuale (34%) di coloro che sceglieranno mete tanto nazionali quanto oltre confine. Il 58% resta però sempre fedele all’Italia, scegliendo esclusivamente destinazioni della Penisola, mentre il restante 8% farà vacanze solo all’estero.

Delle destinazioni scelte per i viaggi tra giugno e settembre, il 24% saranno mete balneari, soprattutto per le vacanze più lunghe, dove questa preferenza raggiunge il 39% delle indicazioni espresse dal campione intervistato. La montagna raccoglie il 13% delle preferenze nel quadrimestre superando, seppure di poco, tanto le città quanto i luoghi d’arte, entrambi con l’11% delle preferenze. Su questi ultimi però gli italiani programmano maggiormente 1 o 2 notti a destinazione, così come per i piccoli borghi, che seguono con il 10% delle preferenze.

I luoghi delle vacanze

Meta Italia: parlando di geografia dei viaggi, a sostenere l’interesse degli italiani per le vacanze estive in montagna contribuisce fortemente il Trentino Alto Adige, costantemente nella top list dopo la Toscana, per i viaggi di breve e media durata, e dopo Sardegna e Puglia per le vacanze più lunghe. A riprova della passione per il mare, troviamo tra le preferenze oltre alle già citate Sardegna e Puglia, anche Sicilia ed Emilia Romagna, alle quali si aggiunge la Liguria, quest’ultima soprattutto per i viaggi brevi e le vacanze con massimo 5 pernottamenti.

Meta estero: rivolgendo l’attenzione alle mete estere, continua a prevalere il panorama delle destinazioni europee, particolarmente fruibili d’estate, dove l’offerta di Grecia e Spagna catalizza fortemente l’attenzione dei nostri connazionali con Francia a seguire, con un po’ di distacco.

