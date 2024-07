Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Il riscaldamento globale minaccia la potabilità dell'acqua– Accordo tra Intesa Sanpaolo e Acea per la tutela dell'acqua– Materie prime critiche, ISPRA presenta il database GeMMA– Bilancio di sostenibilità A2A Puglia, 35 milioni il valore economico generato