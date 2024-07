Secondo Coldiretti nel 2024 c’è un incremento del 28% dei villeggianti a chilometro zero

Nel 2024 quasi un italiano su tre (32%) tra coloro che vanno in vacanza sceglie di trascorrere le ferie o almeno parte di esse nella propria regione, segnando la percentuale più alta degli ultimi dieci anni, a eccezione del 2020. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’, che sottolinea un incremento del 28% dei vacanzieri a km zero rispetto all’anno scorso. Un fenomeno, questo, favorito dal crescente successo dei borghi, veri e propri tesori di gusto e biodiversità che attraggono sempre più turisti. Due italiani su tre (65%) tra coloro che andranno in vacanza visiteranno un piccolo comune con meno di cinquemila abitanti durante quest’estate, secondo Ixe’. Questi centri offrono un’alternativa alle mete più tradizionali, puntando su autenticità e contatto diretto con la natura e le tradizioni locali.

La campagna e i parchi naturali si piazzano al secondo posto tra le mete di vacanza più gettonate, subito dietro il mare, superando montagna e località d’arte. Questo spostamento verso il turismo verde è sostenuto da una rete di quasi 26mila strutture agrituristiche italiane, che offrono non solo servizi di alloggio e ristorazione, ma anche un’ampia gamma di attività esperienziali.

Bene gli agriturismi

Gli agriturismi, infatti, si sono evoluti per rispondere alle nuove esigenze dei turisti, proponendo esperienze che spaziano dal wellness alle attività sportive come equitazione, tiro con l’arco, trekking e pilates. Non manca nemmeno l’aspetto culturale, con percorsi archeologici e naturalistici, degustazioni e corsi di cucina tradizionale. Durante questo periodo, gli ospiti hanno anche l’opportunità di partecipare attivamente ai momenti chiave dei cicli stagionali delle produzioni agricole, come la trebbiatura del grano o la raccolta della frutta. Questo ritorno alle radici, favorito anche da una crescente consapevolezza ambientale e dal desiderio di riscoprire le bellezze del proprio territorio, sta delineando una nuova tendenza nel panorama turistico italiano. Le vacanze a km zero rappresentano una scelta sostenibile e consapevole, che permette di valorizzare le risorse locali e sostenere le economie regionali, in un momento in cui il turismo gioca un ruolo fondamentale nella ripresa economica del Paese.

Coldiretti a Potenza

Cambiando argomento, ma rimanendo in tema Coldiretti, da segnalare che domani una delegazione di soci dell’organizzazione degli imprenditori agricoli, esasperati dalla grave crisi che sta affliggendo il settore, parteciperà in mattinata a un presidio in piazza Mario Pagano a Potenza. L’iniziativa ha l’obiettivo di chiedere un incontro urgente con il Prefetto del capoluogo lucano, cercando il suo sostegno per affrontare una situazione che sta colpendo duramente soprattutto l’area nord della Basilicata. L’annuncio arriva dal Presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani. “Bisogna che tutte le parti interessate e già più volte interpellate prendano atto che l’emergenza non dipende tanto dalla pur grave crisi idrica, quanto dalla ottusa posizione assunta dalla Regione Puglia e da Acquedotto Pugliese”, le sue parole. La Coldiretti lamenta una mancanza di collaborazione e accuse nei confronti delle istituzioni pugliesi, ritenute responsabili di non facilitare un accordo risolutivo.

Condividi questo articolo: