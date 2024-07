Attentato a Trump durante un comizio in Pennsylvania. Il tiratore e uno spettatore sono morti, due gravemente feriti tra il pubblico

L’ex presidente Donald Trump è rimasto vittima di un attentato avvenuto nella notte tra sabato e domenica, durante un suo comizio in Pennsylvania. Il tycoon è stato portato via dal palco con del sangue su un lato della testa. Lo stesso Trump ha scritto su Truth Social che un proiettile “mi ha trafitto la parte superiore dell’orecchio destro”. “Ho sentito un sibilo, degli spari, e subito il proiettile squarciava la pelle”, ha scritto. “C’era molta emorragia, quindi ho capito cosa stava succedendo”. Il portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmi, ha comunicato che L’attentatore e uno degli spettatori è morto mentre due sono rimasti gravemente feriti. Trump ha ringraziato le forze dell’ordine e ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime. Gli spari sono avvenuti fuori dal perimetro di sicurezza del raduno. La folla ha applaudito Trump che alzava le braccia mentre gli agenti dei servizi segreti lo circondavano e lo scortavano fuori dal palco.

Non ci sono segnali che l’attacco sia collegato a un attore straniero. Il presidente Joe Biden ha definito l’attacco “malato”. “Non c’è posto in America per questo tipo di violenza – ha detto – Tutti devono condannarlo”. Anche la vicepresidente Kamala Harris ha detto: “Doug e io siamo sollevati che non sia gravemente ferito. Stiamo pregando per lui e per tutti i feriti”. Il presidente della Camera Mike Johnson ha condannato l’attacco come un “atto orribile di violenza politica”. “Sono inorridito e sollevato dal fatto che Trump sia al sicuro”, ha affermato il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha condannato l’attacco. Robert F. Kennedy Jr. ha esortato gli americani a pregare per Trump. La campagna di Trump ha dichiarato un “blocco totale delle comunicazioni”. Lunedì inizierà la Convention nazionale repubblicana, in cui Trump diventerà ufficialmente il candidato presidenziale del partito repubblicano.

