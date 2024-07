Sardegna: nuovo accordo Italia-Spagna

Un nuovo accordo di collaborazione tra Italia e Spagna quello siglato nella mattinata di ieri tra Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, e il Vice Ministro spagnolo della Scienza, Ricerca e Innovazione, Juan Cruz Cigudosa.

La proposta serve a promuovere la candidatura dell’ex miniera di Sos Enattos come sede per l’‘Einstein Telescope’. L’incontro, che si è tenuto a Olbia, ha visto formalizzare la proposta internazionale per sostenere il progetto nel territorio di Lula (Nuoro).

Presenti all’evento anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, i sindaci di Olbia e Lula, Settimo Nizzi e Mario Calia, e i rettori delle Università di Cagliari e Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti.

L’accordo

L’accordo prevede che, in cambio del sostegno spagnolo alla candidatura di Sos Enattos, l’Italia appoggerà la realizzazione del progetto Ifmif-Dones in Spagna. Questo progetto prevede la costruzione di una sorgente di neutroni a sito unico dedicata ai materiali innovativi per la fusione nucleare.

Le due nazioni, inoltre, si sono impegnate a promuovere la cooperazione tra le istituzioni di istruzione superiore e di ricerca, facilitando la condivisione di conoscenze e infrastrutture. In particolare, il memorandum prevede l’incentivazione di progetti congiunti nel campo della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Un obiettivo chiave è anche quello di partecipare attivamente ai programmi europei di rilievo, come EuroHPC, Horizon Europe, le alleanze delle università europee e Erasmus+, favorendo la cooperazione tra importanti infrastrutture di ricerca come Leonardo e Marenostrum.

Il Ministro Bernini

Molto soddisfatta il Ministro Bernini: “L’accordo siglato oggi con la Spagna potenzia la candidatura italiana per ospitare l’Einstein Telescope in Sardegna, nel cuore del Mediterraneo. Il Governo italiano ha espresso un forte sostegno al progetto, confermato dall’impegno finanziario di 950 milioni di euro già stanziati nei mesi scorsi. Questa iniziativa rappresenta una scelta strategica per un Paese che punta a diventare sempre più ambizioso e attrattivo. L’Italia, leader mondiale nel campo della fisica, rafforza così la sua credibilità scientifica a livello internazionale. L’Einstein Telescope darà un significativo impulso al programma di sviluppo dell’ecosistema della ricerca, che si desidera rendere sempre più attrattivo e avanzato”.

Bernini ha anche ringraziato il Vice Ministro Cigudosa per essere venuto a Olbia per la firma, sottolineando che” la scelta di questa regione evidenzia il sostegno del Governo al progetto. Il finanziamento di 950 milioni di euro, già annunciato nei mesi precedenti, dimostra l’impegno convinto dell’esecutivo verso questa iniziativa strategica, mirata a rafforzare l’attrattività e l’ambizione dell’Italia nel campo della fisica”.

Il commento di Todde

Per il Presidente Todde, quello che si sta creando è “un’unità di progetto sotto la presidenza incaricata di sviluppare un quadro completo, compreso un piano strategico per le infrastrutture, le scuole internazionali e tutto ciò che è necessario per accogliere e integrare una comunità internazionale nel nostro territorio. Sarà compito degli scienziati – ha proseguito Todde – occuparsi della ricerca; il nostro obiettivo è fornire loro le migliori condizioni possibili affinché si sentano a loro agio e possano svolgere efficacemente il loro lavoro”.

Condividi questo articolo: