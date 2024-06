Morto Claudio Graziano, il Presidente di Fincantieri. Il cordoglio di Mattarella

È morto oggi, all’età di 70 anni, il Generale Claudio Graziano, figura di spicco del mondo militare italiano ed europeo e Presidente di Fincantieri dal 2022. Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe suicidato all’interno della sua abitazione romana, in zona Celio. Qualche mese fa era scomparsa la moglie Marisa Lanucara. Nato a Torino il 22 novembre 1953, Graziano ha intrapreso la carriera militare giovanissimo, entrando all’Accademia Militare di Modena nel 1972. Da lì, la sua ascesa è stata inarrestabile: dopo aver completato la formazione, ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio sia in Italia che all’estero. Tra questi, il ruolo di Comandante del Contingente Italiano in Afghanistan nel 2005, e successivamente di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito dal 2011 al 2015.

La carriera di Graziano ha avuto un’importante svolta internazionale quando, nel 2018, è stato nominato Presidente del Comitato Militare dell’Unione europea, una posizione di altissima responsabilità che ha mantenuto fino al 2022, quando è diventato il numero uno di Fincantieri.

I primi commenti

La sua morte ha suscitato un’ondata di commozione non solo nel mondo militare, ma anche tra i leader politici. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso profondo cordoglio per la perdita di “un servitore dello Stato di rara qualità”, sottolineando l’importante contributo di Graziano alla sicurezza nazionale e internazionale. Si è detta sconvolta della notizia il Premier Giorgia Meloni: “Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”. “La scomparsa di Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”, le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

