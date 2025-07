Puglia, tre nuovi concorsi di progettazione per residenze universitarie a Bari e Foggia

Continua il programma di iniziative ed eventi legati al tema dell’housing studentesco e del diritto allo studio lanciati nell’ambito del cantiere evento ‘Il Libertà riscopre il Nautico’, l’iniziativa di Regione Puglia per inaugurare la trasformazione dell’ex Istituto Nautico Francesco Caracciolo in una nuova residenza universitaria. Dopo la cerimonia di apertura di ieri con l’Assessore regionale Sebastiano Leo e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, è in programma oggi, martedì 15 luglio alle ore 17.00, sempre nella struttura storica, la presentazione di tre nuovi concorsi di progettazione finalizzati all’acquisizione di progetti per la rifunzionalizzazione di importanti immobili pubblici di Bari e Foggia, da destinare a residenze universitarie. I concorsi, lanciati dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Università per il tramite delle agenzie regionali Adisu e Asset, interesseranno:

il complesso degli uffici regionali e l’hotel Campus in via Celso Ulpiani a Bari, destinati a diventare nuove case dello studente attraverso un intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale;

l’ex Distretto Militare di via Fuiani nella città di Foggia, un edificio storico che sarà oggetto di un progetto di recupero architettonico e di adeguamento alle esigenze abitative degli studenti universitari;

il capannone all’interno dell’ex caserma Magrone in via Amendola a Bari, previsto per la trasformazione in spazi residenziali e servizi collettivi per la comunità studentesca.

Tre nuovi concorsi

A seguito dell’esperienza regionale dei concorsi espletati negli scorsi mesi per Lecce, Brindisi e Taranto, con i lavori dei cantieri ormai avviati, partono ora tre nuovi concorsi di progettazione per le città di Bari e Foggia. Essi si inseriscono nella più ampia strategia regionale di valorizzazione del patrimonio pubblico e di potenziamento del diritto allo studio, mirando a incrementare l’offerta di alloggi universitari e a sostenere lo sviluppo urbano sostenibile delle città interessate. La città di Bari, in particolare, pur disponendo di diverse residenze Adisu per un totale di circa 1.336 posti letto distribuiti su tutto il territorio urbano, non copre il fabbisogno stimato per il contesto metropolitano. Da qui l’impegno di Regione Puglia a rispondere alla domanda crescente con il lancio dei concorsi, che consentirà di aumentare di 342 i posti alloggio disponibili tra le strutture individuate. Non solo posti letto a Bari ma anche creazione di nuovi spazi interni o adeguamento di quelli esistenti per garantire flessibilità, funzionalità e comfort, in linea con l’esigenza degli studenti.

Lo stesso dicasi per l’ex Distretto Militare di Foggia, noto anche come ex Caserma Oddone, che sarà al centro di un doppio intervento di rigenerazione: da una parte con la realizzazione al suo interno del Polo Museale Giordaniano, a cura del Comune di Foggia, dall’altra con la creazione di una nuova casa dello studente con circa 150 posti alloggio, in attuazione dell’accordo tra Regione Puglia, Adisu ed Asset.

Storia e radici

Attualmente lo spazio verte in condizioni di fatiscenza, ma sono ancora visibili le geometrie imponenti ed antiche. Con questo lavoro di riattivazione dell’intero complesso edilizio, si intende restituire alla città di Foggia una parte di quella storia e di quelle radici di cui è già stata notevolmente privata nel corso degli avvenimenti storici. I tre concorsi saranno finanziati attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, lo strumento finanziario nazionale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali nel Paese.

Condividi questo articolo: