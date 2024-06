Tg News – 14/6/2024

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Il Papa al G7: “Nessuna macchina tolga la vita umana”– Putin: ok a negoziati se Ucraina si ritira e rinuncia a Nato– Ilaria Salis è libera, tolto braccialetto elettronico– Corruzione in Liguria, Toti resta ai domiciliari– Compravendita mascherine dalla Cina, Pivetti rinviata a giudizio– Adescava minori online, arrestato speaker radiofonico– Incendio su barca all’Elba, salvati Stefania Craxi e marito– Tlc e Intelligenza Artificiale al centro di un convegno a Venezia– Previsioni 3B Meteo 15 Giugnogsl