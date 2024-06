Tg News – 13/6/2024

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– G7 in Puglia, da bozza finale via parola aborto– G7, Usa: “Preoccupati da tensioni Israele-Libano”– Autonomia, rissa alla Camera e opposizioni in piazza Martedì– Mattarella consegna la bandiera olimpica agli azzurri– Ragusa, incendia la casa della madre e scappa, lei muore– Arrestato dopo 30 denunce lo stalker di Aprilia– Il Sanremo di Conti: meno canzoni e torna il Dopofestival– Nutella compie 60 anni e diventa anche gelato– Previsioni 3B Meteo 14 Giugnomrv/gsl