Trenitalia promuove il turismo religioso e sostenibile verso 22 santuari

Trenitalia ha lanciato un nuovo Travel Book intitolato ‘Luoghi dello Spirito’, in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi, per promuovere il turismo religioso e sostenibile attraverso l’uso dei convogli regionali. Il progetto, presentato a Roma nella Sala Apollo del Palazzo del Vicariato Vecchio, mira a incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere santuari, cattedrali e chiese in Italia, offrendo ai viaggiatori un’alternativa comoda e rispettosa dell’ambiente rispetto all’uso dell’automobile. Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, ha sottolineato l’impegno della compagnia nel fornire collegamenti capillari verso importanti destinazioni di culto e città d’arte, mettendo in risalto l’immenso patrimonio artistico e culturale italiano. Questo progetto rappresenta un modo per Trenitalia di avvicinarsi ulteriormente ai propri passeggeri, offrendo loro strumenti informativi utili e dettagliati attraverso questi Travel Book, disponibili in formato digitale sfogliabile sul sito di Trenitalia.

Il Travel Book include 22 destinazioni spirituali distribuite in 20 regioni italiane, offrendo dettagli storici e curiosità su ciascun sito, insieme alle informazioni su come raggiungerli utilizzando i treni regionali di Trenitalia o combinazioni treno+bus. In Valle d’Aosta, i viaggiatori possono visitare la Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista. In Piemonte, oltre alla Cattedrale di S. Giovanni Battista, è possibile esplorare la Sacra di S. Michele e il Santuario di Oropa. In Liguria, la Cattedrale di S. Lorenzo a Genova attende i visitatori, mentre in Lombardia, il celebre Duomo di Milano è una tappa imperdibile. Il Trentino-Alto Adige offre la Cattedrale di S. Virgilio a Trento, e in Veneto si può visitare la Basilica di S. Antonio a Padova.

Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna sono rappresentate rispettivamente dalla Cattedrale di S. Giusto a Trieste e dalla Basilica di S. Petronio a Bologna. La Toscana propone la Cattedrale di S. Maria Assunta a Siena, mentre nelle Marche la Basilica della Santa Casa a Loreto è una meta di grande interesse spirituale. L’Umbria offre la Basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi, mentre il Lazio è rappresentato dall’Arcibasilica di S. Maria Maggiore a Roma. Scendendo verso il Sud, l’Abruzzo propone la Basilica di S. Tommaso Apostolo a Ortona, il Molise la Cattedrale di S. Pietro Apostolo a Isernia, e la Campania la Cattedrale di S. Maria Assunta a Napoli. In Puglia, la Basilica di S. Nicola a Bari è un importante centro di pellegrinaggio. In Basilicata, i visitatori possono esplorare la Cattedrale di S. Gerardo a Potenza, mentre in Calabria il Santuario di S. Francesco a Paola è un luogo di grande devozione. La Sicilia offre il Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa e la Sardegna il Santuario Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Oltre al Travel Book ‘Luoghi dello Spirito’, Trenitalia ha pubblicato altre edizioni che coprono borghi, località marine, grandi giardini italiani, ciclovie e siti Unesco, tutte disponibili in formato digitale sul sito di Trenitalia. Questi travel book forniscono cenni storici, curiosità, attrazioni artistiche e culturali, nonché dettagli su prodotti tipici ed eventi delle località trattate, oltre a informazioni su come raggiungerle in treno o treno+bus. I viaggiatori possono anche condividere le loro esperienze sui social media, contribuendo con foto e racconti sul profilo Instagram @trenitaliaregionale, arricchendo così la comunità di viaggiatori spirituali e culturali che scelgono il treno come mezzo di trasporto.

