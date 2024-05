Turismo: regione Marche presenta la nuova campagna promozionale

Anche quest’anno la regione Marche presenta la sua nuova campagna per il turismo 2024 e offre ai visitatori una serie di opportunità infinite in tutte le stagioni dell’anno. Dopo la stagione turistica 2022 con il record di presenze e di arrivi, la stagione turistica 2023 che nonostante l’iniziale condizionamento del meteo avverso, ha registrato un nuovo record dei visitatori e soprattutto degli stranieri, con +12% di presenze, la Regione e l’Atim si aspettano un 2024 all’altezza se non migliore degli anni precedenti grazie anche al traino di Pesaro capitale della Cultura 2024 a cui si affiancano i tradizionali appuntamenti estivi già noti. Nel frattempo, le condizioni di base per la crescita e lo sviluppo di questo settore sono state poste: la riconoscibilità del brand Marche a livello internazionale, il potenziamento dei voli, 60 milioni di euro per bandi volti a migliorare la qualità dell’accoglienza nelle strutture ricettive, del prodotto turistico e degli eventi sui territori. Fondamentale, inoltre, la partnership con la Camera di Commercio delle Marche che condivide gli stessi obiettivi. La campagna promozionale coprirà tutti i canali: dai più tradizionali come le affissioni, ai passaggi sulle tv generaliste nei momenti di maggiori ascolti alle pay tv e ai social.

Eventi e manifestazioni

L’Atim nel corso della presentazione ha ricordato anche tutti gli eventi promozionali a cui le Marche sono state protagoniste, ultimo in ordine di tempo il SEEfood Global di Barcellona, e le campagne promozionali in corso come gli spot delle meraviglie marchigiane interpretati dal CT dell’Arabia Saudita Roberto Mancini, testimonial internazionale, a ripetizione nelle stazioni, nelle metropolitane, negli aeroporti e nei centri storici di tre importanti città europee collegate ad Ancona da volo diretto:

Parigi, Vienna e Monaco. Quest’ultimo battage internazionale, segue le campagne pubblicitarie nazionali andate in onda nel periodo natalizio sulle principali tv generaliste a ridosso dei telegiornali o di programmi particolarmente seguiti. Altra azione marketing molto importante è stata quella che si è concentrata su Roma con le affissioni cosiddette statiche che, sia nel periodo natalizio che in quello pasquale, hanno tappezzato la città: ben 350 i cartelloni e un megaposter 21×3 con la splendida visuale panoramica della Riviera del Conero sulla Cristoforo Colombo, una delle vie più trafficate della Capitale. Inoltre, per tutto il mese di dicembre e di gennaio, in 748 sale cinematografiche in tutta Italia, gli spettatori sono stati accolti dal video-spot promozionale di Let’s Marche trasmesso prima delle pellicole.

