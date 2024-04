I nuovi ‘Alfieri della Repubblica’ insigniti da Mattarella

La cerimonia di conferimento degli Attestati d’Onore di ‘Alfiere della Repubblica’ da parte del Presidente Sergio Mattarella ha celebrato l’impegno e il sacrificio di 29 giovani che si sono distinti per il loro contributo alla solidarietà, alla difesa dell’ambiente e alla promozione della cultura. Questi giovani Alfieri incarnano i valori fondamentali della società italiana: altruismo, coraggio, dedizione e senso di comunità. Il tema predominante che ha ispirato la scelta dei destinatari degli Attestati è stato la solidarietà per l’ambiente e per la cultura, un richiamo diretto alle sfide ambientali e sociali che il mondo moderno deve affrontare. In particolare, le alluvioni che hanno colpito la Romagna e la Toscana nel 2023 hanno evidenziato la generosità e il senso di comunità di molti giovani, che si sono distinti per le loro azioni di volontariato e per il loro impegno nella difesa dell’ambiente.

Tra i giovani insigniti degli Attestati, ci sono storie di coraggio straordinario, come quella di Emanuele Nicola Affaticati, che ha sventato un piano di omicidio con coraggio e senso civico, segnalando prontamente alle forze dell’ordine i propositi violenti di un altro passeggero su un treno regionale. La sua azione tempestiva ha permesso di evitare una tragedia imminente e ha dimostrato il potere della solidarietà e della prontezza di spirito nel contrastare il male.

Altri premiati

Altri giovani Alfieri hanno dimostrato una straordinaria dedizione alla causa ambientale e sociale, come Giulia Andreasi Bassi, che ha utilizzato la sua passione per la tecnologia e le scienze per sviluppare soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti pericolosi, promuovendo così lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Non mancano storie di generosità e altruismo, come quella di Selim Ayach, che ha praticato manovre di rianimazione su una persona in arresto cardiaco, salvandole così la vita. Il suo impegno come volontario della Croce Rossa e la sua dedizione alla comunità sono un esempio di come anche un gesto apparentemente piccolo possa fare la differenza nella vita di qualcuno.

Gli altri premiati sono: Abderrahim Ben Rhouma, Guido Betti, Marta Camerlo, Francesco Colasanti, Caterina Contento, Giulia Di Cairano, Valeria Frasca, Letizia Galletti, Sofia Gentile, Sebastiano Guazzeroni, Irene Marabini Nicole Minardi, Ginevra Minetti, Filippo Mutta, Elisa Palombo, Giovanni Prestinice, Adele Ricci, Matteo Ridolfi, Fatima Sadkaoui, Lorenzo Sassaro, Alfonso Stigliani, Emanuela Tessitore, Damiano Toniolo, Michele Vigilante, Matteo Violani, Matteo Zago.

