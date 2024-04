Crescono i consumi: nel primo trimestre 2024 +0,7% su base annua

L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi segnala un primo trimestre 2024 che chiude a +0,7% sul I trimestre 2023. La tendenza è in progressivo miglioramento nei primi tre mesi dell’anno, con gennaio in negativo a -2,1%, febbraio a +0,7% e marzo a +3,9%. Si confermano, dunque, le stime congiunturali dell’Osservatorio Confimprese-Jakala relative a una crescita moderata dei consumi nel 2024. Per tirare le somme occorre, comunque, aspettare i dati del mese di aprile con un’inflazione in rallentamento al +1% su base annua e con i numerosi ponti festivi, che dovrebbero portare a un aumento non solo degli arrivi del turismo straniero, ma anche di quello nostrano.

Abbigliamento e accessori

Nei settori merceologici, solo abbigliamento-accessori rimane in campo negativo sia nel trimestre a -1% sia nel mese a -1,6%. Un andamento legato al meteo piuttosto volatile, che non ha permesso al comparto di risollevarsi e ha costretto i consumatori a rimandare gli acquisti della stagione primaverile. Gli altri due settori, invece, mostrano una parziale ripresa, con la ristorazione che guadagna nuovamente terreno nel mese di marzo a +5,8%, meno nel trimestre a +1,8%, influenzato dagli andamenti piatti di gennaio e febbraio. Bene anche altro retail, che riprende vitalità dopo un 2023 con crescite modeste, e fa segnare un +2% nel trimestre e un +12,6% nel mese. Nei canali di vendita a marzo le location di travel e le high street registrano le performance migliori, rispettivamente +7,5% e +5,1%, mentre nel confronto progressivo del I trimestre il buon dato del travel a +4,5%, seguito da quello dei centri commerciali +1,1%. Nelle regioni si segnala il campo positivo di tutte con particolare attenzione alla migliore l’Abruzzo a +8,6%. Lazio ultimo in classifica sopra lo 0 a +0,9%. Nelle città di provincia i risultati riflettono lo stesso andamento delle regioni con Chieti a +9,4% e Viterbo a -2%.

