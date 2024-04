Lombardia: 880mila euro per realizzare grandi manifestazioni sportive

Approvata dalla Giunta della Regione Lombardia la dote di 800.000 a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 15 marzo 2024 – 15 marzo 2025. Il contributo massimo erogabile varia da 30.000, 60.000 e 90.000 euro in base al punteggio totalizzato a seguito delle verifiche sulle domande. La dotazione finanziaria è equamente suddivisa sulle due annualità. Le manifestazioni devono avere diverse caratteristiche. Tra queste: rilevanza internazionale, senza scopo di lucro, riconosciuti dalle rispettive Federazioni internazionali o nazionali e significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali. Il costo complessivo, inoltre, deve essere superiore a euro 200.000 euro. “La Lombardia ha circa dieci milioni di abitanti, di cui quasi tre milioni sono tesserati ad una associazione o società sportiva, siamo quindi la regione più attiva d’Italia ed una delle più vincenti al mondo. I grandi eventi sportivi rappresentano quelle locomotive promozionali in grado di rilanciare il settore, offrendo quindi opportunità straordinarie per l’economia lombarda e italiana”.

La Regione “più attiva d’Italia”

Così il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni. Le domande di contributo possono essere presentate da associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd) in forma singola o in forma associata. Devono però essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Posso partecipare anche i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche e le discipline sportive associate e paralimpiche. Domande aperte anche per enti di promozione sportiva; enti Locali e società pubbliche o private. L'importante è che queste abbiano titolo di esclusività nella organizzazione o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

