Sicilia: al via la cabina di regia per l’emergenza idrica

Si è insediata a Palazzo d’Orleans (Palermo), la cabina di regia per l’emergenza idrica, istituita dalla giunta regionale su iniziativa del presidente della Regione, Renato Schifani. La struttura è guidata dallo stesso governatore e coordinata dal capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina. Erano presenti anche gli assessori all’Agricoltura Luca Sammartino e all’Energia Roberto Di Mauro. Della cabina di regia fanno parte anche il dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico Duilio Alongi, l’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna, Mario Cassarà del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, Antonino Granata dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Giorgio Domenico Micale, professore ordinario di Teorie dello sviluppo dei processi chimici del dipartimento di Ingegneria dell’università di Palermo, Mario Rosario Mazzola, già professore ordinario di Costruzioni idrauliche presso l’università di Palermo, attualmente presidente della fondazione Utilitatis e componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Enrico Foti, ordinario di Idraulica dell’università di Catania, Salvatore Barbagallo, professore ordinario di Idraulica agraria dell’università di Catania E Salvatore Sammartano, capo di gabinetto del presidente della Regione. Già dalle prossime ore, la task force inizierà a valutare le possibili soluzioni. La prossima riunione si terrà lunedì 15 aprile per le prime determinazioni

Interventi rapidi e concreti

“È una struttura operativa e snella che dovrà individuare e coordinare interventi rapidi e concreti contro l’emergenza siccità: un organismo che unisce le competenze accademiche e scientifiche che servono per individuare ogni possibile soluzione e quelle tecniche per attuarle nel modo più efficace e veloce possibile. Monitoriamo costantemente la situazione, nella consapevolezza che il perdurare della mancanza di precipitazioni richieda risposte urgenti. Abbiamo già avviato una proficua interlocuzione con la Protezione civile nazionale che ci ha indicato gli interventi finanziabili per far fronte al contesto emergenziale estivo. Si partirà dalla rigenerazione dei pozzi esistenti a cura della Protezione civile e si proseguirà percorrendo tutte le strade possibili. Nell’ottica della massima collaborazione istituzionale tra Regione e Stato, ieri ho telefonato anche al ministro Musumeci e domani mattina è prevista una riunione tecnica in video collegamento con i nostri uffici”, ha detto il presidente Schifani.

