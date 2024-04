ADP “Autonomi di Polizia” Sindacato Polizia di Stato

Nel ringraziare il Signor Questore di Taranto, per l’invito nell’occasione del 172° anniversario della Festa della Polizia di Stato, questa O.S. suo malgrado rigetta tale gradito invito in dissenso con il Signor Questore di Taranto riguardante le gestione del personale tutto che non può essere appannaggio di singole persone ma di fattiva collaborazione delle parti sociali.

Certi che il buonsenso e la collaborazione possano rendere più efficiente il lavoro degli operatori di Polizia su tutto il territorio.

L’occasione è gradita per salutare i colleghi tutti.

– Aldo D’Onghia, Segretario Regionale Puglia

– Fulvio Costone, Segretario Provinciale Puglia

