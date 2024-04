Roma: al via il progetto pilota per i quartiere di Tor Bella Monaca

Garantire più elevati standard di sicurezza e rilanciare il territorio anche grazie a progetti di rigenerazione urbana in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini. È l’obiettivo del progetto Pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, siglato al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un protocollo che prevede il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale relativamente all’intero complesso residenziale di via Santa Rita da Cascia, mediante l’istallazione di un impianto di videosorveglianza, l’introduzione di un servizio di guardiania e sicurezza e di un servizio di portierato, la ristrutturazione degli alloggi da assegnare ai portieri e alle Forze dell’ordine, la realizzazione di un playground sportivo polifunzionale e il recupero dei seminterrati.

Un impegno interistituzionale

“Questo protocollo è molto importante perché diamo visibilità a un impegno interistituzionale che mettere nero su bianco l’azione di riqualificazione per favorire la pratica dello sport e proporre alternative rispetto alle attrattive di altro genere. Non è una attenzione episodica – afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi -, il nostro governo ha dedicato alla sicurezza risorse importanti dove diamo attenzione verso il territorio nazionale ma soprattutto nelle aree metropolitane e alle sue periferie, una attenzione che cerchiamo di rinnovare quotidianamente”. Si tratta di “interventi non solo di sicurezza che devono essere fondamentali ma che non devono essere gli unici” perché sono necessari interventi “di riqualificazione degli spazi, di offerta alla cittadinanza sia di quello che è l’elemento del diritto all’abitazione, ma anche del diritto a praticare lo sport”.

Socialità e umanità

Per il ministro dello Sport, Andrea Abodi, “è una giornata di soddisfazione che si associa ad altre già vissute e altre che verranno, dove emerge la voglia e il piacere di collaborare tra istituzioni, una collaborazione che porta risultati che sono come delle medaglie. Spesso gioiamo di risultati sportivi, ma la massima soddisfazione è quando lo sport ricopre un ruolo sociale, la consacrazione del ruolo di difesa immunitaria sociale. La firma di questo protocollo è un altro segnale che anche a Tor Bella Monaca lo Stato non interviene solo come ha fatto questa mattina ma lo fa anche con la pratica sportiva, con il contrasto al degrado urbano che si vive nelle città ma ancor più nelle periferie. La soddisfazione di questa firma e il piacere di un cantiere che si apre, siamo tutti partecipi di questa progettualità affidata a Sport e Salute che realizzerà quest’opera, spero che il cantiere aprirà presto. Questo in un certo senso è nel solco culturale di quanto stiamo facendo a Caivano, il senso della presenza dello sport che ripristina socialità e umanità”.

