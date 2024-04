Italia-Slovenia: al via i progetti per lo sviluppo dei territori

Illustrando alla Giunta del Friuli-Venezia Giulia lo stato di attuazione del Programma Interreg VI-A tra Italia e Slovenia 2021-2027(dotazione 70 milioni di euro di fondi Fesr), l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha focalizzato l’attenzione sul bando per la selezione di progetti di tipo standard sottolineando come siano 27 le proposte selezionate per il finanziamento del 100 per cento e che coinvolgono 153 soggetti di cui 54 del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, relativamente ai primi progetti approvati ma non finanziati per carenza di fondi, il Comitato di sorveglianza ha dato mandato all’Autorità di gestione di richiedere formalmente ai partenariati la disponibilità di finanziare le proposte a copertura totale dei costi ammissibili e quindi “ci si attende – ha detto l’assessore – che ulteriori due progetti potranno essere sostenuti”.

“Strumento concreto ed efficace”

Zilli, ricordando il quinto incontro del Comitato tenutosi quasi una settimana fa a Cividale, ha ribadito come questo Programma di cooperazione tra Italia e Slovenia, sotto la gestione della Regione Fvg da due decenni, rappresenti “uno strumento concreto ed efficace per la crescita dei nostri territori transfrontalieri”. Sempre nell’ultima riunione del Comitato è stata approvata la proposta di lanciare un ulteriore bando per progetti standard mirato a interventi in materia di catastrofi naturali e rischi idrogeologici, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e governance transfrontaliera. A tal fine è prevista una dotazione di circa 10 milioni di euro di fondi Fesr per sostenere 13 progetti. In merito a GO!2025 l’assessore ha relazionato sul secondo bando del Fondo piccoli progetti, aperto dal 26 marzo al 14 maggio di quest’anno. “Questo Fondo, gestito dal Gect Go, ha l’obiettivo di incoraggiare e favorire una maggiore cooperazione nei settori della cultura e del turismo in sinergia con le diverse iniziative programmate per la celebrazione di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025”, ha detto Zilli.

Cooperazione transfrontaliera

Infine, tra i primi in Europa, il Programma ha avviato la consultazione sui potenziali temi della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia post 2027 attraverso la pubblicazione sul sito www.ita-slo.eu di un questionario destinato a tutti i portatori di interessi dell’Interreg Ita-Slo IV-A. “Le performance di questo Programma nei suoi due ultimi cicli, ma certamente anche l’importante rilevanza storica del nostro confine con la Slovenia e quanto sinora concretamente realizzato per abbattere le frontiere e rafforzare la coesione europea, ha catalizzato l’interesse della Commissione europea, la quale ha deciso di scegliere l’Interreg Italia-Slovenia e la sua area per ospitare il proprio evento annuale del 2025 e sancire l’avvio delle riflessioni sul futuro di Interreg post 2027. La governance di tale evento è stata assegnata all’Interreg Italia-Slovenia che ha già istituito e riunito lo scorso 20 marzo un Gruppo di lavoro ad hoc al fine di condividere e concordare contenuti di dettaglio e azioni di comunicazione mirate e sinergiche. I prossimi mesi, quindi, saranno certamente intensi, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore vetrina di visibilità per la nostra regione e un volano per il suo ruolo in Europa”, ha concluso l’assessore.

