Giovani, legalità e solidarietà: tappa a Grosseto per Donatorinati e Quarto Savona Quindici

Ieri un’iniziativa congiunta tra Donatorinati della Polizia di Stato e QS15 ha portato avanti un importante progetto volta a sensibilizzare i giovani sull’importanza della legalità e della solidarietà, con un focus particolare sull’atto altruistico della donazione del sangue. L’evento, organizzato in collaborazione con la Prefettura di Grosseto guidata da Paola Berardino, ha coinvolto cittadini e istituzioni in un’azione che ha messo in luce il legame tra le forze dell’ordine e la comunità che servono. Dalle 8 alle 12, presso il Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia di Grosseto, donne e uomini delle Forze dell’ordine, armate e del soccorso, hanno donato il loro sangue, dimostrando concretamente la loro vicinanza ai bisogni delle persone. Pier Luciano Mennonna, Presidente Donatorinati Toscana, ha sottolineato l’importanza di dare ai giovani motivazioni profonde per consolidare la cultura della donazione del sangue, seguendo l’esempio degli uomini e delle donne della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

Popolazione coinvolta

L’iniziativa ha coinvolto diverse fasce della popolazione, con eventi che si sono susseguiti durante la giornata. In piazza Duomo è stata svelata la Teca della Quarto Savona 15, l’auto di scorta dei poliziotti che proteggevano il giudice Falcone, morti con lui nella strage di Capaci. Questo momento simbolico ha reso omaggio al sacrificio di coloro che hanno dato la propria vita per la legalità. Successivamente, presso l’aula magna del Polo Universitario, si è svolto un incontro con gli studenti delle classi quarte e quinte superiori. Qui, relatori e testimonianze hanno dato voce alla memoria e alla solidarietà come fondamenta della legalità. Tra i relatori, spiccano le testimonianze di Tina Montinaro, vedova del capo scorta scomparso a Capaci, e quella del Presidente nazionale Donatorinati della Polizia di Stato Claudio Saltari che ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai giovani valori quali memoria e solidarietà come basi fondamentali della legalità. Ha anche evidenziato l’accordo tra Donatorinati e QS15, mirato a promuovere la cultura della donazione del sangue e della legalità tra le nuove generazioni.

