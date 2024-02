Trump: “La Russia attacchi i Paesi della Nato che non pagano abbastanza per la Difesa”. Biden: Parole spaventose”

Le ultime dichiarazioni dell’ex Presidente Donald Trump riguardo alla Nato hanno scatenato una valanga di critiche da parte di membri del Partito Repubblicano, funzionari occidentali e persino dalla Casa Bianca. Le parole di Trump, pronunciate durante un comizio in Carolina del Sud sabato scorso, hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla stabilità dell’alleanza transatlantica e al ruolo degli Stati Uniti nel suo sostegno. Durante il suo discorso, Trump ha affermato che se un paese membro della Nato non contribuisse abbastanza alla difesa, ciò avrebbe incoraggiato la Russia a fare ciò che desidera. Queste parole sono state duramente contestate da vari settori politici e diplomatici, con l’accusa di mettere a rischio non solo la sicurezza dei membri della NATO, ma anche quella degli Stati Uniti e dei loro alleati europei. In particolare, il capo dell’alleanza transatlantica, Jens Stoltenberg, ha reagito alle dichiarazioni di Trump sottolineando che ogni attacco contro la NATO sarà affrontato con una risposta unita e decisa. Ha ammonito che qualsiasi insinuazione contraria minerebbe la sicurezza dell’intera alleanza, mettendo in pericolo sia i soldati americani che quelli europei.

Casa Bianca

Le critiche non si sono limitate solo al campo politico, ma hanno coinvolto anche la Casa Bianca, che ha definito le parole di Trump “preoccupanti e sconvolgenti”. Queste osservazioni hanno sollevato interrogativi sulle intenzioni e sulla coerenza della politica estera degli Stati Uniti nei confronti dei loro alleati storici. Inoltre, la situazione in Ucraina è diventata un ulteriore punto di discussione, con la necessità di assistenza militare che attualmente è bloccata al Congresso. Questo contesto rende ancora più critica la stabilità e l’impegno degli Stati Uniti verso la sicurezza e la difesa degli alleati europei. Nonostante le controversie e le tensioni sollevate dalle parole di Trump, il segretario generale della NATO si è mostrato ottimista sul futuro, esprimendo fiducia che gli Stati Uniti rimarranno un alleato forte e impegnato dell’alleanza, indipendentemente dall’esito delle elezioni presidenziali.

Condividi questo articolo: