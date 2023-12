Tutte le anime dell’orologeria si incontreranno a Vicenzaoro January 2024, il salone internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group – IEG che si prepara a tornare nella città berica dal 19 al 23 gennaio 2024 insieme a T.Gold, il salone dei macchinari e dell’innovazione per l’oreficeria. Due le aree dedicate alle lancette: TIME, spazio B2B per l’orologeria contemporanea con distribuzione multi-canale, private labels e accessori e VO Vintage, evento aperto al pubblico e dedicato a collezionisti e appassionati di orologi e gioielli vintage.

Segnapolso del 1742

Uno spazio business dedicato ai segnapolso contemporanei per creare un punto di incontro tra produttori e buyer da tutto il mondo. Con una selezione di 45 espositori, la community TIME mette in vetrina brand emergenti, microbrand e start-up dell’orologeria contemporanea, ma anche private label e accessori. Presenti sin dalla prima edizione di “Time”, tornano per la terza volta a Vicenza i brand Locman, Edox e U-Boat. Quest’ultimo ha scelto proprio il palcoscenico di Vicenzaoro per presentare L. Kendall, un prestigioso marchio di orologi con origini che risalgono alla Londra del 1742, recentemente acquisito e revitalizzato dal gruppo.

Il made in Italy

Tra le proposte Made in Italy gli indipendenti Venezianico e Out Of Order e una selezione di microbrand in collaborazione con W.O.I. – Watches Of Italy che porta in fiera, tra gli altri, nomi come Allemano, Mondia, Perseo e Orologi Calamai. TIME è sempre più internazionale: salgono al 33% le presenze di brand Svizzeri (erano 18% nel 2023) come Maurice Lacroix, e al 7% i brand francesi come Herbelin, per citarne alcuni. Presenze anche da Belgio e USA.

Orologeria vintage

Sempre più apprezzato tra le community di watch lovers, VO Vintage, appuntamento aperto al pubblico di collezionisti, rivenditori e appassionati di orologeria e gioielleria vintage di pregio, è giunto alla sua quinta edizione con una selezione ancora più ricca di pezzi di pregio presentati dai migliori dealer di gioielleria e orologeria vintage: incremento del 22% rispetto all’ultima edizione. Evento unico nel suo genere in Italia, è strutturato per coinvolgere il pubblico non solo nell’acquisto di orologi unici e di valore, ma anche in incontri di formazione, con seminari, talk, masterclass e workshop. I protagonisti del settore, gli esperti e la stampa specializzata si incontrano per fare luce su temi centrali per l’orologeria, come la lotta alla contraffazione. Tra gli altri, saranno presenti esperti del calibro del maestro orologiaio Giulio Papi, del professor Ugo Pancani, docente di orologeria meccanica ed elettronica alla FHH Academy di Ginevra, e di Bruno Bergamaschi aka Giorgione, fondatore del forum di appassionati Watchouse. A VO Vintage anche rappresentanti dell’associazione di retailers Watchpassion e i migliori dealer del settore, come Stefano Mazzariol, Maurizio De Angelis, Andrea Foffi ed Elvio Piva, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza all’insegna della cultura orologiera vintage.

