Natale 2023, consumati nel mondo 980 milioni di dolci Made in Italy

Le specialità alimentari italiane hanno conquistato il palato di tutto il mondo durante le festività natalizie, con le esportazioni che hanno raggiunto il valore di 980 milioni di euro nell’ultimo anno, registrando un notevole aumento del 9,7% rispetto al periodo precedente, secondo quanto rilevato da Confartigianato. La classifica stilata dall’Associazione mostra la Francia in testa come il Paese più ghiotto di prodotti natalizi italiani, seguita da Germania e Regno Unito. I nostri vicini d’Oltralpe hanno guidato la classifica con acquisti del valore di 194 milioni di euro, corrispondenti al 19,8% delle esportazioni totali di dolci natalizi italiani. La Germania segue con 165 milioni di euro (16,9%), mentre il Regno Unito si piazza al terzo posto con 81 milioni di euro (8,3%). Gli Stati Uniti si collocano al quinto posto tra i Paesi acquirenti, con un totale di 40 milioni di prodotti natalizi italiani acquistati. La presenza degli Stati Uniti nella classifica testimonia la crescente popolarità delle prelibatezze italiane anche al di là dell’Atlantico.

Spesa italiana

La spesa degli italiani durante le festività natalizie è stimata da Confartigianato a 24,4 miliardi di euro, un aumento significativo del 28,3% rispetto alla media annuale. Di questa cifra, quasi due terzi, pari a 15,9 miliardi, saranno destinati ad alimentari e bevande. A livello regionale, la Lombardia si posiziona in testa alle regioni con una spesa prevista di 4,3 miliardi di euro, rappresentando il 17,5% del totale nazionale. Seguono il Lazio con 2,4 miliardi, il Veneto (2 miliardi), la Campania (1,9 miliardi), l’Emilia-Romagna (1,9 miliardi), la Sicilia (1,9 miliardi), il Piemonte (1,9 miliardi), la Toscana (1,5 miliardi) e la Puglia (1,4 miliardi).

Il trend dominante

Il trend dominante nelle abitudini di consumo natalizie del 2023 è caratterizzato dalla ricerca di prodotti tipici, identità territoriale, unicità e qualità. Questa tendenza coinvolge 311.000 aziende artigiane con 882.000 addetti, operanti in 47 settori diversi. Confartigianato sottolinea l’importanza di sostenere le imprese locali attraverso la campagna ‘Acquistiamo locale’, promuovendo prodotti artigianali italiani e incoraggiando una scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini. La campagna mira a valorizzare il lavoro delle imprese, promuovendo il gusto per il bello, il buono e il ben fatto delle diverse regioni italiane.

