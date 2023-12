Avvio in Abruzzo del breve tour informativo su agevolazioni per assunzioni

Dalla città dell’Aquila parte oggi il mini tour informativo organizzato dalla Regione Abruzzo per illustrare l’avviso pubblico che eroga contributi ad aziende che intendono assumere full time disoccupati o stabilizzare il personale a tempo determinato. Nello specifico, si tratta di due avvisi, entrambi finanziati dal nuovo programma del ‘Fse Plus 2021-2027’, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” e, più precisamente, si rivolgono alle imprese che assumono disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni e disoccupati over 36. Sono incentivate anche le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per offrire anche una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa.

Gli avvisi 2024

Il breve tour pianificato dal Dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo vedrà personale dell’ente illustrare ad aziende e consulenti del lavoro tutti i dettagli dei due avvisi per poter accedere al contributo specifico per ogni assunzione o stabilizzazione. Come precisato nel comunicato stampa del sito web Regione Abruzzo, “nel 2024 l’avviso prevede due finestre temporali all’interno delle quali le aziende e le partite iva che intendono assumere o stabilizzare devono presentare istanza per ottenere il beneficio economico, sempre tenendo a mente quanto riportato nei due avvisi pubblici”. Nello specifico, le due finestre sono aperte dal 15 gennaio fino al 28 febbraio 2024 e dal 15 aprile al 31 maggio 2024.

Incontri mirati

“È il caso di sottolineare – chiarisce la Regione – che ciascun avviso è stato pubblicato nel luglio del 2023 con una prima finestra di adesione che si è chiusa alla fine di settembre. In quell’occasione sono state presentate migliaia di istanze e oltre 1000 sono state accolte e finanziate. Da qui la necessità di incrementare la comunicazione diretta con l’organizzazione di ‘workshop mirati’ che hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso all’avviso, mettendo a disposizione strumenti per meglio interpretare i contenuti tecnici degli avvisi”.

Le date del tour

Il calendario programmato dall’ufficio regionale prevede tre incontri: oggi 14 dicembre il primo, presso la sede del Centro per l’impiego dell’Aquila in via Rocco Carabba 4, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; il secondo incontro è stato fissato per venerdì 15 dicembre nella sede del Centro per l’impiego di Pescara in via Passolanciano 75, sempre dalle ore 11:00 alle ore 13:00; il terzo ed ultimo appuntamento del breve tour informativo è fissato a Lanciano per martedì 19 dicembre presso la sede del Centro per l’impiego in via Ovidio 58, allo stesso orario, dalle ore 11:00 alle 13:00. “I due avvisi – rende noto la Regione Abruzzo – sono consultabili sul nuovo sito regionale dei fondi europei: coesione.regione.abruzzo.it

Condividi questo articolo: