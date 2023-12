Albania: le nuove sfide per far fronte agli impatti del cambiamento climatico

La Banca Mondiale stima che, per far fronte agli impatti del cambiamento climatico, la regione dei Balcani occidentali debba affrontare quattro sfide principali: aziende agricole frammentate e sopravvissute; spesa pubblica non produttiva; mancanza di digitalizzazione; capacità istituzionali limitate. Secondo la Banca Mondiale, l’agricoltura è un’importante fonte di benessere in Albania e impiega 1/3 della forza lavoro. Gli investimenti in questo settore colpito dai cambiamenti climatici sono essenziali per aiutare tutti i paesi dei Balcani occidentali a beneficiare delle nuove opportunità offerte dal processo di adesione all’Ue in corso.

I Paesi dei Balcani

I sei Paesi dei Balcani occidentali – Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia – hanno ampliato le proprie economie dall’inizio degli anni ’90, unendosi al gruppo dei paesi a reddito medio-alto. Investire nell’agricoltura per aumentare la produttività, la competitività e la resilienza nel contesto delle condizioni meteorologiche più estreme dell’Europa dovute ai cambiamenti climatici è quindi essenziale per aiutare la regione a sfruttare le nuove opportunità che derivano dal processo di adesione in corso all’Unione europea. Ciò sarà possibile solo quando si presterà maggiore attenzione all’ecologizzazione del settore attraverso l’adattamento e la mitigazione del clima. L’attenzione della Banca Mondiale sull’ecologizzazione dell’agricoltura nei Balcani occidentali offre speranza, in linea con l’Agenda Verde per i Balcani occidentali. Il rapporto propone otto raccomandazioni politiche, traendo lezioni dalla transizione agricola verde dell’Ue e tenendo conto delle diverse zone agroecologiche e dei paesaggi naturali della regione. Insieme al processo di greening, i riflettori sono puntati sull’importanza delle politiche sociali che sostengono la diversificazione delle aziende agricole e opportunità economiche alternative per garantire una trasformazione giusta e resiliente al clima dell’economia agricola e rurale della regione, contribuendo a costruire un futuro più resiliente e sostenibile.

