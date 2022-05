In Albania la “Settimana della cultura italiana”

Promossa dal Governo albanese sotto lo slogan “L’Albania accoglie il mondo”, la “Settimana della Cultura Italiana” è stata inaugurata con la sfilata dei costumi tradizionali dell’epoca in piazza Skanderbeg. L’iniziativa rientra nell’ambito delle “Settimane internazionali della cultura” e ha coinvolto precedentemente altri paesi come Grecia, Francia e Usa. Durerà dall’1 al 7 giugno e si aprirà con la cerimonia dell’accensione delle luci a Tirana. Nel castello di Argirocastro (Albania del sud) verrà aperta al pubblico la mostra di pittura “Sotto il silenzio della luce” del pittore Gazmend Kocollari, la mostra “Fotografie italiane nella regione di Argirocastro” a cura di Harallamb Margariti e verrà proiettato il film “Architettura italiana del ‘900” con la regia di Engjell Seriani.

Sempre il 1° giugno in piazza Skënderbeg a Tirana si terrà Flash-mob con la compagnia di ballo di Tirana, e sarà proiettato “Ballo con maschere” con scenografie e costumi tradizionali dell’epoca. Al teatro “Migjeni” di Scutari (Albania nordoccidentale) sarà proiettato il film “Ballo delle dita sullo strumento musicale” diretto da Riccardo Giacconi, così come l’inaugurazione del festival “Art Screen” di Adrian Paçi con la proiezione di un cortometraggio. Parte delle attività del 2 giugno sono la mostra fotografica sulle tracce italiane nella regione di Berati (Albania meridionale) che si svolgerà nella zona pedonale della città di pietra, nel Centro Giovani verranno donati libri in italiano, a Scutari verrà proiettato il documentario realizzato da Maddalena Bregani, mentre in piazza Skenderbej a Tirana andrà in scena il concerto Verdi-Off, dove la band eseguirà brani di Verdi e musica albanese.

Il 3 giugno nella città di Valona si svolgeranno varie attività come la Maratona della Poesia Italiana, la Fiera Italiana della Cucina. Mentre il 4 giugno in Piazza Italia a Tirana si terrà il “Pizza Village”, dedicato al gusto della pizza e all’arte tradizionale.

Sempre in questa data, saranno organizzati vari concerti a Scutari e Tirana. Durante gli ultimi giorni della Settimana della Cultura dell’Italia, parte del programma sono “Cultura Arberesh, patrimonio culturale mondiale”, un’iniziativa per promuovere la cultura Arbëresh sotto l’egida della Regione Puglia e del Centro Studi e Pubblicazioni per Arberesh, “Ambiente sostenibile e architettura umanitaria”, un’iniziativa che esplora il ruolo dell’architettura come mezzo per migliorare la qualità della vita in condizioni di emergenza, così come il concerto del famoso cantante Albano a Tirana.

Le Settimane internazionali della cultura, un’iniziativa intrapresa dal governo albanese, creerà ogni anno nuovi spazi di conoscenze e comunicazione con altri paesi e culture. Le settimane internazionali della cultura hanno luogo fino alla fine del giugno e per due mesi vanno in vacanza. L’evento riprende a settembre.