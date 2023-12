La magia dei presepi incanta la politica

Numeroso ed entusiasta il pubblico che ieri sera si è radunato al ristorante Casamatta di via Cicerone 62a per ammirare le creazioni in legno dei presepi del maestro Angelo Perini, in occasione dell’800esimo anniversario del Natale di Greccio, in una mostra a cura di Gianni Maiellaro.

Tra i presenti il Senatore Manfredi Potenti promotore dell’evento, l’Onorevole Cinzia Bonfrisco, la Senatrice Elena Testor, la Senatrice Clotilde Minasi e l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, Monsignore Francesco Pesce Rettore di San Gregorio Nazianzeno alla Camera dei Deputati.

Oltre ai politici presenti anche personaggi della canzone italiana come Renato Zero.

L’ufficio stampa è stato affidato alla giornalista Virginia Saba.

Una serata all’insegna dell’allegria, per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie degustando i vini di Casale del Giglio e di olio Gli Eroi degli Olivi e della beneficenza, il cui ricavato delle vendite delle opere dell’artista, saranno destinate all’associazione “La banca delle visite” impegnata a sostenere tutte quelle persone che non hanno la possibilità di poter accedere a cure dispendiose.

