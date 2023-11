Maltempo, nuovo allarme in Toscana. Sette le vittime, due i dispersi

Una nuova onda di maltempo, caratterizzata da piogge intense, venti forti e mareggiate lungo le coste tirreniche, sta mettendo in allarme la Toscana. La Regione è stata colpita duramente da questo secondo fronte meteorologico, con un tragico bilancio di sette vittime, due persone ancora disperse e 9.000 utenze senza corrente elettrica. Il Governatore Eugenio Giani ha dichiarato che l’Arno è sotto il livello di guardia, aggiungendo che il massimo impegno è necessario per riportare la regione alla normalità. In risposta all’emergenza, sono stati stanziati i primi 5 milioni di aiuti per le operazioni di soccorso e il ripristino delle aree colpite. Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per affrontare l’emergenza. In meno di 24 ore, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 3.900 interventi in cinque regioni diverse, con 140 operazioni di salvataggio. Questa nuova onda di maltempo arriva dopo una breve tregua e colpisce duramente la Toscana, ma è previsto che interesserà anche altre aree dell’Italia. Le previsioni meteorologiche indicano la persistenza di piogge intense e venti forti.

Disagi in Veneto

Situazione particolarmente critica in anche in Veneto, dove è stata dichiarata l’allerta rossa. Numerosi fiumi hanno rotto gli argini, causando inondazioni e allagamenti diffusi. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono impegnati in operazioni di evacuazione e salvataggio in diverse aree colpite. La situazione rimane estremamente fluida, con previsioni meteorologiche che indicano la persistenza di piogge intense e venti forti.

