Il maltempo devasta il Nord Italia: a Milano esonda il Seveso, traffico in tilt

A Milano nella notte un violento nubifragio si è abbattuto nella notte e le abbondanti piogge hanno portato, intorno alle 6, a far esondare il fiume Seveso, mentre il Lambro resta sorvegliato speciale. A causa delle forti piogge cadute nella notte, è esondato anche il Lago di Como. Venezia, invece, è stata salvata dal Mose che ha impedito che una marea eccezionale potesse arrecare danni alla città.

Nubifragio a Milano

Oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici in Lombardia. A Milano è stata la zona di Niguarda a registrare le criticità maggiori con alcune strade trasformate in fiumi. E l’esondazione del Seveso si è fatta sentire anche sul fronte Atm: le linee dei tram del servizio cittadino hanno subìto variazioni, mentre alcune uscite della stazione M1 sono rimaste.

Esonda il lago di Como

Le forti piogge cadute nella notte hanno causato l’esondazione del Lago di Como; sono state quindi montate le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour, creando rallentamenti nella circolazione del traffico.

Il Mose salva Venezia

Acqua alta a Venezia, il Mose ha salvato la città da una marea eccezionale. Il centro storico è rimasto asciutto per tutta la notte, nonostante il picco di marea oltre le previsioni: è arrivato a 1 metro e 54 centimetri. Precipitazioni diffuse in tutto il Veneto, con fenomeni particolarmente intensi sulle zone centro settentrionali della regione. Il vento di scirocco ha soffiato forte, superando anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm.

Disagi in Trentino

In Trentino Alto Adige l’ondata di maltempo, attenuatasi nel primo pomeriggio, ha causato molti disagi. In Val di Zoldo nel vicino Bellunese in Veneto le scuole sono rimaste chiuse.

Salvini: “Massima attenzione”

Il Vicepremier Matteo Salvini segue con la “massima attenzione le ripercussioni del maltempo su infrastrutture e trasporti”. In una nota del Mit si legge che “in particolare, in queste ore si registrano problemi in Lombardia (con ricadute sul traffico ferroviario) ed è segnalato un allagamento al deposito di Milano-Fiorenza gestito da Trenord”.

