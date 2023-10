‘Sport e legalità’: conclusi i tre campus delle Fiamme Gialle

Si sono conclusi all’insegna di diverse attività sportive e formative dedicate ai ragazzi i tre Campus Fiamme Gialle 2023 legati al progetto “Sport e Legalità – la Scuola in Cattedra”, iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale lombardo e dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Diversi studenti, con varie situazioni di disagio sociale del territorio lombardo, hanno trascorso una settimana di spensieratezza e affrontato un percorso formativo affiancato alla pratica sportiva, con seminari sulla legalità e sui corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell’ambiente, laboratori vari, nonché visite guidate nei luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico limitrofi alle sedi di svolgimento dei Campus.

Un enorme successo

L’iniziativa, arrivata alla terza edizione, anche quest’anno ha riscosso enorme successo grazie ad un’attenta pianificazione e sinergia tra le realtà coinvolte nelle varie sedi dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. A Predazzo, al Campus organizzato dal Gruppo Sciatori presso la Caserma “Gen. Carlo Valentino”, hanno partecipato gli studenti della classe terza O.M. dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Luxemburg di Milano. Fra le numerose attività proposte ai ragazzi, valgono la pena citare le escursioni al “Geoparc Bletterbach” di Aldino e al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, la visita al Museo delle Scienze (MUSE) di Trento e all’Osservatorio Astronomico di Tesero.

Sport e Natura

La Caserma del Gruppo Nautico di Sabaudia (LT) ha visto invece protagonista una classe dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Betty Ambiveri” di Presezzo (BG) dove, tra le tante attività organizzate alla scoperta dello sport gialloverde, come il canottaggio e la canoa, gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze naturalistiche e storiche del territorio, tra tutti il Giardino di Ninfa e il museo storico Piana delle Orme. Hanno avuto modo di scoprire la città di Gaeta con la sua Scuola Nautica della Guardia di Finanza e, lo stesso giorno, hanno raggiunto Formia per recarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” dove, ad accoglierli, hanno trovato le unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia che hanno dato vita a una dimostrazione con i cani antidroga. Al Campus di Castelporziano (RM), presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, sono stati ospiti i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Cossali di Orzinuovi (BS). Durante la loro permanenza sono stati coinvolti in diverse attività sportive delle Fiamme Gialle, tra cui atletica leggera, judo, karate, tiro a segno con il simulatore e praticato sessioni di preparazione atletica, essenziali nell’allenamento di qualsiasi sportivo di alto livello. Inoltre, i ragazzi sono stati ospitati dal Frascati Scherma dove hanno assistito agli allenamenti degli atleti e, alla presenza dei tecnici gialloverdi, hanno provato la disciplina della scherma.

