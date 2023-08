Ucraina, la Germania pronta a stanziare nuovi aiuti

Il Governo tedesco è pronto a stanziare nuovi aiuti per l’Ucraina. Le parti hanno firmato un memorandum di cooperazione che amplierà le possibilità di assistenza al bilancio ucraino in futuro. Secondo il promemoria, i tedeschi forniranno supporto consultivo all’Ucraina nella politica doganale, nel monitoraggio dei mercati finanziari, nella gestione degli investimenti statali e nella privatizzazione delle imprese statali. Tuttavia, la decisione del governo deve essere approvata dal Bundestag. È questo quanto annunciato dal ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner, durante la sua visita a Kiev.

Il sostegno economico

La Germania ha fornito quasi 500 milioni di hryvnja (la moneta ucraina) per finanziare gli imprenditori ucraini. In particolare, è stata completata la prima fase del programma, accesso al finanziamento e sostegno alla sostenibilità delle MPMI in Ucraina. Il finanziamento è stato fornito dal governo tedesco. Al programma hanno preso parte 136 imprenditori ucraini. Hanno ricevuto prestiti a scopo di investimento o ricostituzione del capitale circolante. Dopo aver ottenuto con successo i prestiti, ogni partecipante ha ricevuto una sovvenzione per compensare le spese. L’importo totale delle sovvenzioni emesse è superiore a 59 milioni di hryvnja.

