Meloni verso la candidatura alle Europee

La conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara culminerà oggi con il discorso di chiusura del leader Giorgia Meloni che con ogni probabilità annuncerà la sua candidatura alle Europee del prossimo giugno: i rumors all’interno del Partito sembrano non lasciare dubbi. Per il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida “avrebbe la conferma della fiducia degli italiani”, per il Capogruppo al Senato Lucio Malan “daremmo un segnale sull’importanza che diamo a queste elezioni”. Comunque, l’ufficialità della decisione arriverà oggi, prima di pranzo, quando Meloni chiuderà con il suo discorso la tre giorni dell’evento abruzzese.

La polemica

Anche ieri in piazza Primo Maggio si sono alternati le più alte cariche istituzionali del governo, ma non solo. E di certo ha fatto discutere, e non poco, la foto che ritrae i manager Bruno Frattasi(Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Stefano Pontecorvo (Presidente di Leonardo) sul palco: si sono fatti fotografare tenendo in mano le maglie azzurre con lo slogan della kermesse ‘L’Italia cambia l’Europa’. Al loro fianco, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Deputato Giulio Tremonti, la Senatrice Isabella Rauti e il moderatore del panelDavide Desario (direttore dell’agenzia Adnkronos). Le opposizioni hanno criticato l’opportunità del gesto di farsi fotografare con una maglia simbolo in pratica di FdI.

Autonomia e il Sud

Dal punto di vista istituzionale, c’era attesa per le parole del Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto che all’interno delpanel ‘Superare l’austerity’ è stato stuzzicato sul tema dell’Autonomia: ha spiegato che per lui si tratta di un tema serio e per questo va trattato con responsabilità, aggiungendo comunque che si tratta di un’opportunità importante da sfruttare, soprattutto per il Mezzogiorno: “Ma il Sud non può però polemizzare pretendendo le risorse in modo strumentale. Il Sud deve domandarsi come spendere bene le risorse che ha a sua disposizione, che non sono poche. Questa è la vera sfida che una classe dirigente seria e responsabile del Sud deve mettere in campo”.

Libertà religiosa

Hanno fatto, e faranno discutere, le dichiarazioni del Capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti nel corso del suo intervento in un panel dedicato alla libertà religiosa. In merito alle recenti partecipazioni degli studenti universitari alle proteste e alle azioni di solidarietà verso il popolo palestinese, ha detto che quando vede negli atenei “i fuori corso che pensano che la rivoluzione si realizzi rompendo l’accordo con questa o quella università israeliana così favoriamo la lotta del popolo palestinese, mi chiedo se era meglio mandarli all’università o a zappare”.

Decreto Irpef in Cdm

Presente ieri anche il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, ospite del panel ‘Stop alla concorrenza sleale’. Per lui è stata l’occasione per spiegare che il decreto legislativo sull’Irpef, attuativo della delega fiscale, dovrebbe essere discusso martedì 30 aprile nel corso del Consiglio dei Ministri dopo il rinvio di qualche giorno fa. In merito alla misura che riguarda il bonus sulle tredicesime, Leo ha detto che il governo ci sta lavorando per verificare se ci sono le compatibilità finanziarie: “Io sono sempre cauto sulle risorse quindi dobbiamo fare in modo che una misura che può essere sicuramente di vantaggio per le famiglie abbia le necessarie coperture finanziarie”.

Piano ex Ilva

Tra i protagonisti della conferenza programmatica, anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha fatto un aggiornamento sulla situazione sull’ex ilva di Taranto ricordando che domani sarà presentato un piano ai sindacati: “Dobbiamo garantire l’autonomia strategica europea nella siderurgia perché solo attraverso l’acciaio è possibile realizzare un’industria della difesa e fare auto, elettrodomestici, cantieristica, nautica, infrastrutture, l’industria manifatturiera a cui non vogliamo rinunciare”. Urso ha anche aggiunto che entro la metà di maggio, insieme con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, sarà presentato un decreto legge per consentire la riapertura delle miniere in Italia “ed estrarre le straordinarie materie prime critiche dal nostro sottosuolo e consentire di lavorarle nel nostro territorio, per garantire autonomia strategica ed evitare la sudditanza dal monopolio cinese”.

La giornata di oggi, oltre a Meloni, vedrà un discorso anche del leader di Forza Italia Antonio Tajani e del numero uno della Lega Matteo Salvini (che però sarà in videocollegamento).

