Al via Saudi Pro League, il campionato arabo caratterizzato da spese folli e grandi campioni

Saudi Pro Legue, così si chiama il massimo campionato saudita partito ufficialmente questo fine settimana sta diventando non solo un palcoscenico per giocatori ‘spot’ ma una vera e propria vetrina per i giocatori affermati in tutto il mondo. A far da padrone è il fondo sovrano Pif, che oltre ad avere diverse squadre di proprietà punta a portare in alto il prodotto calcio nell’intera nazione. Cristiano Ronaldo ha aperto la strada andando all’Al Nassr e adesso è un torneo imbottito di campioni. Tanti ne ha l’Al Ahli, che può vantare un attacco stratosferico che farebbe le fortune anche della maggior parte dei top club europei, come l’ex stella del Manchester City, Mahrez, una delle bandiere del Liverpool, Roberto Firmino e l’estroso esterno d’attacco Saint Maximin, arrivato dal Newcastle (di proprietà del fondo Pif).

Investimenti record

Per convincere loro e tanti altri campioni che hanno scelto di intraprendere questa via, le squadre saudite hanno messo sul piatto milioni su milioni, sia per rilevare i cartellini, ma soprattutto per i calciatori che riescono a strappare contratti che in Europa non può garantire nessuno, nemmeno club prestigiosi come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, le big della Premier e le ‘grandi’ società della nostra Serie A.

Nomi prestigiosi

Cristiano Ronaldo, che in Europa ha vinto tutto, soprattutto con la maglia dei blancos madridisti, questa estate ha visto arrivare nel suo stesso club l’ex compagno del Real, Karim Benzema, fresco di Pallone d’Oro. Se la maggior parte dei giocatori fin qui menzionati sono in età avanzata, così non è per Milinkovic Savic, centrocampista serbo classe 1995, che ha lasciato la Lazio, rifiutando altri top club per accettare la faraonica offerta dell’Al Hilal. Stesso discorso vale per Zielinski che dal Napoli scudettato è in procinto di passare all’Al Ahli. Ma sono in allegra compagnia perchè tanto avrebbero potuto dare a grandi livelli sportivi anche giocatori del calibro di Brozovic, Kessie, Ibanez, Manè e Koulibaly che hanno deciso di proseguire i loro percorsi calcistici in Arabia. Il mercato è ancora aperto (chiuderà il 7 settembre) e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

