Aiuti a famiglie e imprese per 800 milioni. Figliuolo commissario. Panetta verso Bankitalia

Giornata di anticipazioni e di indiscrezioni confermate. La prima è la nomina del generale Figliuolo a commissario per il post emergenza alluvione, la seconda notizia il Consiglio dei ministri da il via libera all’iter per indicare Fabio Panetta a governatore di Bankitalia.

Le indiscrezioni poi confermate sono state rese note prima del Cdm iniziato ieri alle 1830. Alle 20 arriva l’ufficialità. “Il Consiglio dei ministri”, illustra una nota di palazzo Chigi, “su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all’unanimità dal Consiglio superiore della Banca d’Italia, ha deliberato la nomina del dottor Fabio Panetta a Governatore dell’Istituto, a partire dal 1° novembre 2023”. Il Cdm inoltre delibera provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Semaforo verde anche alla riforma del codice della strada con norme sulla sicurezza. Una severa stretta definita “tolleranza zero”, contro chi infrange le nuove regole di guida.

Figliuolo commissario bis

Il Centrodestra trova l’intesa sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione. Torna così alla ribalta – dopo aver svolto l’impegnativo ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022, – il generale degli Alpini che dovrà gestire i fondi e gli interventi del post alluvione, coordinare la ricostruzione dei territori che a inizio maggio sono stati colpiti da un devastante flagello. Figliolo seguirà tutte le iniziative di ricostruzione e di ritorno alle attività di migliaia di imprese in un territorio vasto che copre tre regioni, in particolare l’Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana.

I Presidenti sub commissari

“I presidenti di Emilia-Romagna, Toscana e Marche saranno i subcommissari del generale Figliuolo”, spiega il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. “Non ho molto da aggiungere per la nomina del commissario, che non è ancora stata formalizzata Il presidente del Consiglio ha solo reso noto il nominativo del Generale Figliuolo per le competenze mostrate in un momento delicato. I presidenti di regione” puntualizza Musumeci, “Bonaccini, Acquaroli e Giani saranno i subcommissari di Figliuolo”.

Dal Covid all’alluvione

Figliuolo, Classe 1961, originario di Potenza, comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha legato il suo nome alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Chiamato dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi come commissario straordinario alla guida della campagna vaccinale, prendendo il posto di Domenico Arcuri. Di lui si sottolinea la capacità di “uomo pragmatico”, che ha curato la logistica e i rapporti con le regioni, portando a compimento una campagna vaccinale di eccezionali dimensioni e difficoltà organizzative.

Bonaccini: subito gli indennizzi

Dopo la nomina del commissario Figliuolo il commento del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sollecita il rispetto degli impegni finanziari del Governo.

“Resta da capire con quali strumenti e quali risorse potrà agire da domattina il nuovo commissario, perché è chiaro che non c’è un minuto da perdere per recuperare il tempo trascorso”, osserva Bonaccini, “Al di là di ogni questione, l’obiettivo su cui collaborare e concentrare ogni sforzo è uno solo: indennizzare subito, al 100%, famiglie e imprese alluvionate, rimettere in sicurezza il territorio riparando argini e strade, far ripartire la Romagna”.

Panetta governatore Bankitalia

Il Consiglio dei ministri ha avviato anche l’iter per la nomina di Fabio Panetta, 63 anni, – dal 2020 membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea -, a governatore di Bankitalia. La notizia è stata data in anteprima dal quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore.

“L’attuale governatore Ignazio Visco, nominato il 1° novembre del 2011”, si precisa in una nota di Governo “a novembre completerà il suo secondo mandato di 6 anni e dunque non può essere rieletto”. Panetta ha una lunga militanza in via Nazionale: dal 2019 al 2020 è stato direttore generale di Bankitalia. Dal 2012 al 2019 è stato membro del Direttorio e vice direttore generale della Banca d’Italia, di cui in precedenza era già stato Direttore Centrale per l’Eurosistema e la stabilità finanziaria e capo del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria. L’iter per la nomina di Panetta prevede anche l’indicazione dei Consiglieri dì Bankitalia, l’organo si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della banca (personalità del mondo imprenditoriale, accademico e della società civile), deve fornire un parere che verrà portato poi in consiglio dei ministri per una deliberazione, previa alla proposta che il presidente del Consiglio porta al Presidente della Repubblica per il decreto di nomina.

Aiuti a famiglie e imprese Il Cdm ha dato semaforo verde a provvedimenti economici attesi come i nuovi sostegni a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tra le decisioni con un risvolto sociale la proroga al terzo trimestre del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas. Per gli aiuti, le riduzioni di aliquote e le proroghe sono stati stanziati complessivamente circa 800 milioni di euro.

Guida pericolosa, tolleranza zero

Via libera ad una riforma del codice della strada puntando sulla sicurezza. Tra le decisioni molte riguardano una stretta verso i comportamenti, azioni imprudenti e pericolose di chi è alla guida. L’idea che accompagna le norme più severe sono quelle di “tolleranza zero”. Scatterà infatti la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare o contromano; divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell’alcolock. Questo ultimo è un dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore se alto il veicolo attiverà elettronicamente il blocco dell’auto. Altre norme riguardano i neopatentati che per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata, i neopatentati che verranno fermati con l’utilizzo del telefono mentre guidano verranno fermati e verrà sospesa loro la patente, per i recidivi con l’uso di alcol e droga ci sarà la revoca definitiva della patente. “Dobbiamo adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di chi guida sotto l’effetto dell’alcol o di droghe, con il ritiro immediato della patente fino a 20 giorni per il primo episodio e, in caso di recidiva, il ritiro della patente fino a 30 anni”, commenta il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, “È inoltre già previsto che sui tratti autostradali più sicuri, con un tasso di incidenti molto basso, sia consentito superare il limite di 130 km/h”

Ciclisti e monopattini, si cambia

Il Governo, sempre in merito al ddl sul nuovo Codice della strada prevede più garanzie per i ciclisti, “che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi”. Nuove norme anche sulle ztl e chiarezza sugli autovelox, per evitare l’uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni. Decise infine nuove norme per i monopattini che prevedono casco, targa, assicurazione per la sicurezza loro e degli altri.

