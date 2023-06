Condividi questo articolo:

In questa edizione:– Lagarde, nuovo rialzo dei tassi a Luglio– Lukashenko: “La situazione con la Wagner ci è sfuggita di mano”– Maxi operazione contro la ‘ndrangheta in Calabria– Elezioni in Molise, si conferma il centrodestra– Ustica, 43 anni dopo. Mattarella: “Cercare la verità”– A Pompei scoperto l’antenato della pizza– Scuola, dal Pnrr un’occasione per ripartire– Previsioni 3B Meteo 28 Giugnogsl