Parte oggi il Vittoria for Women Tour per la salute delle donne

Inizia oggi il Vittoria for Women Tour, un viaggio itinerante che unisce sport, musica ma soprattutto la prevenzione oncologica femminile. Sei le tappe che attraverseranno l’Italia, dal 24 giugno al 30 luglio, toccando alcune delle spiagge più suggestive del nostro Paese. Ogni sosta sarà caratterizzata dallo slogan “la prevenzione femminile è la nostra meta”, supportato dalla presenza dello Specchio Bus, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà visite senologiche gratuite su richiesta. Il Vittoria for Women Tour offre un’opportunità preziosa per le donne di accedere a questi esami salva vita, accedendo così a una diagnosi precoce e a una migliore prevenzione oncologica. Inoltre, durante l’intera durata del tour, sarà promossa una raccolta fondi per supportare l’acquisto di un secondo SpecchioBus, per ampliare l’efficacia e l’impegno sul territorio nazionale.

Ma non si tratta solo di prevenzione e salute, la manifestazione unisce anche musica e sport. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, adulti e bambini avranno l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i valori positivi che lo caratterizzano. Esperti e giocatori affiancheranno i partecipanti in un’esperienza di gioco unica, che promuove la collaborazione, il rispetto e lo spirito di squadra. Manuela Furlan, storica Capitana della Nazionale Italiana Femminile, è testimonial di questo progetto e condivide il suo entusiasmo.

“Le tappe del Beach Rugby – spiega la Furlan – sono prima di tutto una grande festa, un momento di ritrovo per la comunità del rugby sulle spiagge più suggestive del nostro Paese. Il beach rugby è uno strumento potentissimo per far conoscere il nostro Gioco ad un pubblico sempre nuovo e diverso, portando la palla ovale, per tutta l’estate, da un capo all’altro del Paese. La scelta di legare alcune delle tappe a un impegno tanto importante come quello di Fondazione Specchio d’Italia aggiunge valore al nostro Trofeo e alla volontà di tutto il nostro movimento di contribuire attivamente alla società, sensibilizzando noi donne, ma non solo noi, all’importanza della prevenzione oncologica”.

Il tour Vittoria For Women raggiungerà diverse regioni italiane, portando il messaggio di prevenzione e salute a un pubblico sempre più ampio. Ecco le date e le località:

24-25 giugno: Marina di Ardea (RM) – Lazio; 01-02 luglio: Caorle (VE) – Veneto; 08-09 luglio: Alghero (SS) – Sardegna; 15-16 luglio: Capaccio Paestum (SA) – Campania; 22-23 luglio: Marina di Ragusa – Sicilia; 29-30 luglio: Torre San Giovanni (LE) – Puglia.

Alla tappa conclusiva del tour a Torre San Giovanni i partecipanti potranno godere di un concerto di Angelina Mango, figlia d’arte di Mango e Laura Valente, che intratterrà il pubblico con una performance canora. L’iniziativa è stata organizzata da Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia e la Federazione Italiana Rugby (FIR), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e offrire supporto alle donne nel loro percorso di salute.

