I 25 anni degli Infermieri volontari nelle emergenze. Fiorda: presenti dove i cittadini chiedono aiuto

Sono presenti dove c’è una emergenza, dalla loro parte hanno esperienza e quella dedizione di volontari che li porta a superare barriere e burocrazia. Protagonisti di questo mondo di presenze dove c’è una

emergenza sanitaria sono gli infermieri del Cives, Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie che festeggiato i primi 25 anni di attività. L’occasione è l’XI Congresso nazionale dell’associazione

dedicato al tema :“Il Volontariato Specialistico: Expertise, Evoluzione e Integrazioni con il territorio”.

L’impegno dei volontari

I pilastri, su cui il congresso si è articolato , sono gli aspetti teorico-pratici dell’Infermieristica e della Protezione Civile. “Su di essi”, sottolineano i delegati al congresso, “si è dibattuto su come coniugare il volontariato specialistico degli infermieri Cives con quello generalista, anche con il racconto e l’esposizione di numerose esperienze e interventi condivisi dagli speakers di livello nazionale e internazionale e dalle Istituzioni del mondo professionale e politico, esponenti del Dipartimento della Protezione Civile, delle Associazioni Misericordie, Anpass, degli Ordini delle professioni infermieristiche, dell’Università oltre naturalmente ai rappresentanti Cives che hanno definito il nuovo percorso dell’associazione”.

Affianco ai cittadini in difficoltà

“Siamo felici di aver camminato al fianco dei cittadini e di essere stati presenti nelle situazioni di emergenza per un quarto di secolo”, spiega con orgoglio il presidente Maurizio Fiorda, “Grazie a tutti per il sostegno e la fiducia da sempre dimostrata. Continueremo a mettere il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio della comunità, affrontando le sfide che ci attendono con dedizione e passione. Grazie a

tutti gli infermieri che fanno parte dell’associazione, passati e presenti, per il vostro lavoro straordinario”, sottolinea Fiorda, “Insieme, continueremo a ad essere il punto di riferimento nelle emergenze. Siamo orgogliosi di fare la differenza ogni giorno. Avanti, verso i prossimi 25 anni”.

Rinnovate cariche e dirigenti

Durante il Congresso poi si è anche proceduto al rinnovo delle cariche Cives.

Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale che guiderà l’associazione nazionale nel prossimo mandato (quattro anni) è composto da: Consiglio Direttivo Nazionale Maurizio Fiorda – Presidente Nazionale Cives (Opi Roma); Mirco Montinari – Vice-Presidente Nazionale Cives (Opi Lecce); Marfella Francesca – Direttore Operativo Nazionale (Opi Livorno); Marco Ricci – Segretario Nazionale Cives (Opi Campobasso); Filippo Guarnieri, Tesoriere Nazionale Cives (Opi Benevento); Catia Suplizio, Consigliere Nazionale Cives (Opi Chieti); Samanda Pettinari, Consigliere Nazionale Cives (Opi Fermo) Collegio dei Revisori dei Conti: Ciani Francesco (Opi Firenze);?Giunta Corrado (Opi Varese); Mainas Michele (OPI Padova) Comitato di Garanzia: Presidente la presidente Fnopi Barbara Mangiacavall; Cellini Fabio (Opi Chieti); Stagnaro Lorenzo (Opi Genova)

