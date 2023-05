Casa Bianca e repubblicani raggiungono un accordo sul tetto del debito. Scongiurato il default Usa

E’ stato raggiunto un accordo di principio, sabato sera, per estendere il tetto del debito ed evitare un catastrofico default. Il tutto pochi giorni prima che il Dipartimento del Tesoro annunciasse che gli Stati Uniti sarebbero potuti rimanere senza soldi. L’accordo, che dovrebbe aumentare l’autorità di prestito del paese in cambio di tagli alla spesa, deve ancora essere convertito in linguaggio legislativo e approvato sia dalla Camera guidata dai repubblicani che dal Senato controllato dai democratici. Il patto arriva dopo settimane di negoziati guidati dal presidente Joe Biden e dal presidente Kevin McCarthy, tra le richieste del GOP di ottenere tagli alla spesa in cambio del permesso alla nazione di continuare a pagare i conti. “Siamo giunti a un accordo di principio che è degno del popolo americano – ha dichiarato il leader della Camera, Kevin McCarthy, su Twitter – Abbiamo ancora molto lavoro da fare stasera finire di scriverlo. Il testo dovrebbe essere andare al voto alla Camera mercoledì”. Una fonte a conoscenza dell’accordo ha affermato che include stanziamenti di due anni e un’estensione del limite del debito di altrettanti due anni, risolvendo il problema fino a dopo le elezioni del 2024. Includerà i requisiti di lavoro per gli aiuti federali come SNAP per gli americani fino a 54 anni, con eccezioni per senzatetto e veterani. Evitando la crisi, la Casa Bianca eviterebbe un primo default in assoluto che avrebbe spazzato via milioni di posti di lavoro e devastato l’economia americana, scuotendo la fiducia nella leadership di Biden e nel Congresso diviso mentre si prepara ad una candidatura per la rielezione. Biden e McCarthy hanno trascorso un’ora e mezza al telefono. I leader repubblicani erano entrati e usciti dall’ufficio del relatore sabato mentre i negoziati continuavano, con alcuni dei colloqui che si svolgevano virtualmente e per telefono. Shalanda Young, una delle migliori negoziatrici per la Casa Bianca, era in Louisiana per tenere un discorso di laurea alla Xavier University, dove ha scherzato dicendo che la pausa di due ore è stata “la più divertente che ho avuto in due settimane”. I leader repubblicani hanno iniziato a preparare un disegno di legge alla conferenza del GOP venerdì sera con un accordo ancora fuori portata. I conservatori scettici nei confronti della leadership repubblicana avevano minacciato di sospendere il disegno di legge se l’oratore avesse raggiunto un accordo con i democratici che non fosse riuscito a tagliare le spese. McCarthy aveva dichiarato, nei giorni scorsi, che avrebbe concesso ai membri 72 ore per rivedere il testo prima di tenere una votazione in aula. E il senatore Mike Lee, dello Utah, ha minacciato di bloccare un rapido voto al Senato se non fosse soddisfatto dei termini dell’accordo. Il che significa che potrebbero volerci giorni prima che la camera vada oltre i cerchi procedurali prima di un voto. L’estensione del tetto del debito non autorizza nuove spese nel futuro ma consente agli Stati Uniti di pagare i debiti esistenti che entrambe le parti hanno accumulato nel corso di molti anni attraverso la richiesta di maggiori spese per programmi domestici e militari, nonché tasse inferiori. Lo staff negoziale di McCarthy e della Casa Bianca ha tenuto sessioni di negoziazione consecutive, alcune delle quali si sono protratte fino a tarda notte. La spinta repubblicana ad aggiungere requisiti di lavoro ai programmi degli ammortizzatori sociali è rimasta un ostacolo fino all’ultimo momento. Quando sabato è stato annunciato l’accordo, il basso profilo di Biden nei colloqui aveva suscitato la costernazione di alcuni membri del suo partito che temevano che il presidente stesse cedendo ai repubblicani. Man mano che l’ansia aumentava, aumentavano anche le pressioni su Biden affinché non si allontanasse dalle opzioni per affrontare il debito unilateralmente.

