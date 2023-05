Università Cattolica: confronto tra mondo del Turismo e Ministro Santanchè

Lunedì 29 maggio a Milano alle ore 10.30, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si svolgerà il convegno “COMUNICARE IL TURISMO SOSTENIBILE. Il posizionamento dell’Italia nel percorso verso la sostenibilità: viaggiatori, luoghi e operatori”, destinato alla presentazione della terza annualità della ricerca “Comunicazione, Media e Turismo”, realizzata da “Ce.R.T.A.” e “Cattolica per il Turismo” in collaborazione con Publitalia ’80 (Gruppo Mediaset). Alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il report completo della ricerca 2023 verrà illustrato dagli autori, Massimo Scaglioni, responsabile scientifico della ricerca, Vincenzo Zulli, coordinatore Business Development Cattolica per il Turismo e Matteo Cardani, direttore generale Publitalia ’80. Lo scopo della ricerca è guidato da una duplice consapevolezza, ossia il turismo costituisce un settore strategico per l’economia del nostro Paese e la Comunicazione e i Media hanno sempre giocato un ruolo cruciale per lo sviluppo di notorietà e attrattività delle destinazioni turistiche italiane. Alcuni risultati della ricerca, come anticipato dagli autori: “Mostrano una prospettiva di forte ripresa del turismo; l’Italia si conferma a livello europeo tra le mete più attrattive per i turisti stranieri, in particolare quelli anglo-americani. Il suo livello di notorietà è pari al 62%, davanti a Spagna (58%), Grecia e Francia entrambi a 50%, mentre quello di attrattività ovvero di quale meta gli intervistati intendono scegliere per un futuro viaggio è pari al 47%, sempre davanti agli altri paesi mediterranei”. La ricerca, oltre a indagare modelli e attitudini del turismo internazionale, dedica particolare attenzione alla sostenibilità per capire in che modo le tematiche ad essa collegate possano influenzare le decisioni dei viaggiatori nel preferire una destinazione piuttosto che un’altra. Sull’argomento discuteranno anche i relatori nella tavola rotonda intitolata “La sfida della sostenibilità” che si terrà alle ore 11.30 sempre nell’Aula Magna e sarà articolata in due sessioni; nella prima “Promozione del territorio, sviluppo della ricettività e formazione delle risorse”, parteciperanno Gianni Battaiola, presidente Federalberghi Trentino, Giacomo Fasitta, responsabile sostenibilità TH Resorts, Ivana Jelinic, Amministratore delegato ENIT, Barbara Mazzali, Assessore al Turismo Regione Lombardia, nella seconda “Infrastrutture, innovazione, intermodalità e comunicazione”, si confronteranno Leonardo Massa, direttore Italia MSC Crociere, Giovanni Perosino, responsabile Marketing ITA Airways, Stefano Porro, direttore affari istituzionali Mundys, Luca Torchia, responsabile pubbliche relazioni Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Mario Zanetti, direttore generale Costa Crociere. L’evento, in presenza e in diretta streaming, sarà introdotto dal Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli. Le richieste in merito a informazioni e partecipazione potranno essere inoltrate al link certa@unicatt.it

