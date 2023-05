Padova: “Super Walls”, biennale Street art 2023

Quest’anno il Comune di Padova, in collaborazione con l’Associazione Culturale Cimi, propone la terza edizione di “Super Walls 2023”, una manifestazione biennale che dal 2019 celebra l’arte di strada come strumento di valorizzazione del paesaggio urbano. Dal 20 maggio fino al 4 giugno 2023 trentuno artisti italiani e internazionali saranno impegnati a realizzare in tredici comuni del padovano oltre quaranta grandi murales, elaborando il tema del “rispetto”. A questi si aggiungono diciannove allievi del Liceo artistico “A. Modigliani” di Padova, che hanno dipinto un’opera su una facciata della propria scuola, sviluppata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. I docenti del Liceo, in collaborazione con un team informatico del Centro Ricerche Applicate (specializzato in sviluppo di programmi informatici in ambito IA), hanno spiegato: “I ragazzi hanno imparato a utilizzare correttamente ‘Midjourney’, un programma che crea immagini da descrizioni testuali. Divisi in cinque gruppi, hanno prodotto un testo contenente una personale interpretazione del concetto di rispetto, il tema su cui sono stati invitati a lavorare tutti gli Street artist che partecipano a Super Walls. Ogni gruppo ha prodotto un proprio scritto, che poi è stato rielaborato in immagine, esplorando diverse sfaccettature del tema: il rispetto per sé stessi e per gli altri, per l’arte, per l’ambiente scolastico e per la natura”. Tra i soggetti proposti, ad aggiudicarsi la facciata è stata un’immagine che, come spiegano gli allievi: “Rispecchia la nostra idea del connubio tra il rispetto delle arti, tramandatoci dal nostro Liceo, e il profondo rispetto che abbiamo nei confronti della natura. I soggetti sono un ragazzo e una ragazza che con la presenza di strumenti specifici rappresentano i nostri due indirizzi di studio, Architettura, Ambiente e Arti Figurative. Le due figure sono rappresentate di spalle e poggiano su solidi che sono le basi che la scuola ci fornisce per guardare e costruire il nostro futuro”. Nel 2023 Padova è “Città Europea dello Sport” per cui, facendo seguito alla suddetta iniziativa, sono stati messi a disposizione alcuni muri all’interno di strutture sportive cittadine come lo Stadio Euganeo, il Palaindoor, il Palantenore di Piazza Azzurri d’Italia all’Arcella e il Palagozzano in Piazza Gardellin alla Guizza. Super Walls 2023 è altresì realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con Infocamere, Provincia, Università degli Studi di Padova e patrocinato da Camera di Commercio di Padova, Confindustria Veneto Est e Regione del Veneto.

Condividi questo articolo: