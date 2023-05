Il presidente della commissione del GOP minaccia Blinken di oltraggio al Congresso per le informazioni sul ritiro dall’Afghanistan

Il presidente della commissione per gli affari esteri della Camera ha minacciato il segretario di Stato, Antony Blinken, di oltraggio al Congresso se non consegnerà un cablogramma riservato che, si presume, avrebbe avvertito il crollo di Kabul subito dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nell’agosto 2021. La lettera intensifica una situazione di stallo durata mesi tra il comitato della Camera e l’amministrazione Biden, che finora non è stata disposta a consegnare il documento al Congresso. Il rappresentante Michael McCaul, del Texas, ha chiesto al Dipartimento di Stato di fornire al Congresso una versione non modificata del cablogramma del 13 luglio 2021 e la sua risposta ufficiale. McCaul ha minacciato Blinken di oltraggio al Congresso e di un possibile procedimento di esecuzione civile se non ottempera alla richiesta del comitato entro le 18:00 di giovedì, a meno che non fornisca una base legale per trattenere il documento. “Il cablogramma di dissenso e la risposta ufficiale sono fondamentali come materiali per l’indagine del Comitato sul catastrofico ritiro dall’Afghanistan – ha scritto McCaul – I dipendenti del Dipartimento di Stato possono utilizzare il ” canale del dissenso ” per comunicare opinioni dissenzienti sulla politica estera con alti funzionari. Un articolo del Wall Street Journal afferma che il cablogramma avvertiva Kabul che i talebani avrebbero potuto prendere il controllo di Kabul subito dopo il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. Alla fine di marzo, il comitato ha emesso un mandato di comparizione a Blinken Il 27 aprile, il Dipartimento di Stato ha fornito alla commissione un briefing sui contenuti del cablogramma e sulla sua risposta ufficiale. Il dipartimento ha anche fornito al Congresso un riassunto di una pagina del cablogramma di dissenso, nonché un riassunto della risposta ufficiale della lunghezza di una pagina. “È intrinsecamente problematico per il Dipartimento, che è oggetto dell’indagine del Comitato, essere autorizzato a trattenere prove materiali chiave e sostituire le proprie caratterizzazioni abbreviate di tali prove per i documenti originali”, ha scritto McCaul nella sua lettera.

