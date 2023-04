Robert Kennedy jr candidato alla Casa Bianca. Risorge Camelot?

Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato, mercoledì, la sua candidatura democratica alla Presidenza degli Stati Uniti davanti a una folla traboccante di posti in piedi al Boston Park Plaza di Boston, Massachusetts . Nel suo discorso, Kennedy ha sottolineato le priorità del governo pulito, delle libertà civili, della pace e della rivitalizzazione economica. Soprattutto ha richiamato il tema dell’unità. “Durante questa campagna e durante la mia amministrazione il mio obiettivo sarà far dimenticare a quanti più americani possibile di essere repubblicani o democratici e ricordare di essere americani”, ha detto Kennedy. “Dobbiamo concentrarci sui valori che condividiamo invece che sui problemi che ci dividono”. Fortemente impegnato per le libertà civili, Kennedy ha sottolineato l’importanza di un governo onesto e della libertà di parola. “La strategia del governo e dei media di censurare le voci dissonanti non è solo antitetica ai nostri valori più fondamentali, è controproducente in quanto alimenta le fiamme della polarizzazione, dell’alienazione e della rabbia”, ha affermato Kennedy. In una nota correlata, ha osservato che “la bufera di disinformazione che sta ora inondando la nostra democrazia finirà solo quando il governo e i media inizieranno a dire la verità agli americani”. Kennedy è il terzo di 11 figli del defunto senatore Robert Kennedy e Ethel Skakel Kennedy. È il nipote del 35° presidente americano, John F. Kennedy. Scrittore pluripremiato e autore di bestseller del New York Times, ha portato avanti l’eredità di servizio pubblico della sua famiglia dedicandosi alle cause ambientali e al benessere dei bambini. Ha toccato questi temi nel suo discorso, affermando: “Una buona politica ambientale è sempre identica a una buona politica economica se misuriamo la nostra economia in base a come produce posti di lavoro a lungo termine e come preserva il valore dei beni della nostra comunità”. La sua reputazione di risoluto difensore dell’ambiente e della salute dei bambini deriva da centinaia di azioni legali riuscite. La rivista TIME ha nominato Kennedy i”Eroe per il pianeta” per la sua leadership nella lotta per ripristinare il fiume Hudson.

