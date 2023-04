Polizia di Stato: 171esimo anniversario

Oggi 12 aprile, nell’incantevole Terrazza del Pincio a Roma e nelle piazze di tutte le province italiane, la Polizia di Stato celebra il 171esimo anniversario della sua fondazione. Una giornata solenne volta a suggellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano, attraverso passione e devozione, si proietta tra la gente con il motto “Esserci Sempre”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concederà quest’anno la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili. Durante la cerimonia, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni saranno conferite tali medaglie d’oro che rappresentano il riconoscimento della Repubblica all’estremo sacrificio di sei poliziotti che hanno perso la vita. Ai loro nomi, commemorati nel Sacrario dei caduti della Polizia di Roma, quest’anno si è congiunto quello dell’assistente capo coordinatore Domenico Zorzino che lo scorso 3 marzo ha perso la vita nel tentativo di salvare un cittadino. Il capo della Polizia, Domenico Giannini, lo ha così ricordato: “Non ha esitato a sacrificare la propria vita, i propri affetti, tutto ciò che aveva costruito, per soccorrere un cittadino in difficoltà, anteponendo l’altro a sé stesso”. Un gesto che ancora una volta dà sostanza ai compiti affidati dalla legge alla Polizia di Stato: tutelare, vigilare, prevenire e soccorrere. Inoltre Il 12 aprile la Polizia di Stato ricorda particolarmente tutti gli agenti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere, mediante la deposizione di una corona nel Sacrario dei Caduti da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini.

Nel corso della giornata saranno anche conferite le Promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti in attività operative e nelle competizioni sportive. Come da tradizione, in uniforme storica, la Polizia di Stato assicurerà il servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale dando il cambio ai Granatieri di Sardegna. Al termine, la Banda Musicale della Polizia di Stato eseguirà alcuni brani tra i quali un omaggio al Maestro Ennio Morricone.

Il 171° anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l’occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, ed i 100 anni dell’Interpol.

Il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha pubblicamente espresso un profondo ringraziamento a tutti gli agenti della Polizia di Stato per essere sempre al fianco dei cittadini. “Siete il volto amico di ogni italiano, i custodi dei valori più alti del nostro Paese”, ha inoltre scritto il Ministro sui social.

