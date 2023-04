“Open week” settimana per la salute della donna

La Regione Liguria, dal 17 al 22 aprile, in occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna

(22 aprile), sosterrà le iniziative della Fondazione Onda. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e

di genere dedicherà la settimana alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e

la cura al femminile. Attualmente, sono sette gli ospedali liguri e le adesioni delle Asl che hanno ottenuto il

riconoscimento della Fondazione Onda relativamente all’offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici ed

informativi.

L’Ospedale Policlinico San Martino per l’intera settimana offrirà gratuitamente visite e consulenze nelle

aree specialistiche di cardiologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo,

ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica, pneumologia e reumatologia.

L’Ospedale Galliera, in occasione dell’iniziativa ha organizzato un incontro (il primo di un ciclo dal titolo “La

Salute in Comune”) sulla violenza contro le donne. L’evento si chiamerà: “Giù le mani!” e si terrà alle ore

17:00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (Musei di Genova).

L’Istituto Giannina Gaslini, presso il Centro di Psicologia, il 18 e il 20 aprile effettuerà colloqui con Psicologo

ed esperto del Centro Nutrizionale, con genitori di bambine e ragazze di età compresa tra i 6 e 14 anni che

presentano problematiche alimentari. I colloqui intendono fornire ai genitori indicazioni sull’eventuale

necessità di presa in carico specialistica e sulle modalità per l’avvio di tali percorsi; altresì, al Gaslini, l’Unità

Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia effettuerà gratuitamente consulenze e colloqui in presenza

ed ecografie ginecologiche.

Il Presidio Ospedaliero di Imperia e di Sanremo in Asl 1, metterà a disposizione una persona dedicata

all’accoglienza e alla presentazione dell’offerta “Pacchetto Prevenzione Donna” e fornirà anche il kit per la

ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’Ospedale Villa Scassi in Asl 3, mercoledì 19 aprile dalle 8 alle 20 sarà a disposizione telefonicamente

insieme agli specialisti per rispondere a quesiti e per fornire consigli sui temi: benessere sessuale,

benessere in gravidanza, pelle e capelli, cefalee, ansia e depressione.

Infine l’ospedale di Lavagna in Asl 4, presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, nel pomeriggio del 19

aprile effettuerà visite gratuite.

Angelo Gratarola, Assessore alla Sanità della Regione Liguria ha spiegato: “Abbiamo ben sette ospedali in

Liguria che hanno ottenuto i bollini rosa della Fondazione Onda e siamo orgogliosi di questo

riconoscimento. La giornata nazionale della salute della donna è una ricorrenza che sosteniamo con le

iniziative che sostengono la prevenzione e la corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne.

Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e le diverse

iniziative organizzate sul territorio ligure in occasione di questa giornata”.

