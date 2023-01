Pedopornografia: in Toscana 5 arresti e 26 denunce

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Un’operazione contro la pedopornografia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica in Toscana ha portato a 26 denunce e all’arresto di cinque persone, tra cui l’autista di uno scuolabus e un catechista. L’attività si inserisce nella più ampia operazione “Dictum”, supportata operativamente dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale ed originata da un’indagine del C.O.S.C. della Polizia Postale per la Lombardia, che ha visto coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia, che si procacciavano...