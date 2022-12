Stefano Marrone Coordinatore del Parlamento della Legalità del Veneto

È l’avv. Stefano Marrone, presidente degli Avvocati della Riviera del Brenta e del Milanese, il coordinatore culturale del Parlamento della Legalità Internazionale della Regione Veneto.

Il conferimento della nomina è avvenuto nella sala consiliare del Comune di Dolo (Venezia) in occasione del convegno sul tema Legalità e Giustizia nel sacrificio di Luca Attanasio.

A controfirmare l’incarico anche Salvatore Attanasio, padre di Luca, Ambasciatore italiano ucciso nella repubblica democratica del Congo con il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci.

“Sono onorato di questo incarico, le cui funzioni cercherò di attuare al meglio, proseguendo un impegno professionale e sociale che dura ormai da alcuni decenni“.

L’avv. Stefano Marrone, con una carriera professionale alle spalle di oltre trentacinque anni, è anche ufficiale in congedo delle forze armate, Cavaliere di San Marco, consigliere dell’Associazione Scorta Falcone Quarto Savona quindici e da otto anni presidente degli Avvocati della Riviera del Brenta e del Miranese, con cui ha organizzato importanti eventi anche per ricordare Magistrati e Legali caduti nell’adempimento del dovere.

“Desidero esprimere sensi di gratitudine e affettuosa riconoscenza all’amico avvocato Stefano Marrone il quale da sempre si è distinto nella regione del Veneto e non solo per la sua indiscussa correttezza e alta professionalità nonché per lo zelo nel dare voce e dignità ai bisogni della gente che spesso non trova

ascolto. A lui il benvenuto – conclude Nicolò Mannino – da tutta la grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale“.