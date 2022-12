Sponsor

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Pnrr, nuove risorse per l’agrisolare– Prorogata fino a dicembre 2023 l’etichetta di origine– Caro energia, un’azienda su dieci a rischio chiusura– Maschio Gaspardo a fianco dell’azienda agricola de Puppi in Friuliabr/mgg/gsl