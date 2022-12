Al via progetto di educazione ambientale nelle scuole italiane

È online “P.OPP – La Piattaforma delle Opportunità”, il portale del progetto educativo offerto da Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) per tutte le scuole di secondo grado a indirizzo tecnico e professionale del Paese. L’obiettivo del progetto P.OPP è quello di rappresentare un ponte tra gli studenti e il mondo del lavoro. Rivolto in particolare alle classi terze, quarte e quinte, lo strumento didattico approfondisce i temi del riciclo e della corretta gestione del “fine vita” di un materiale di primaria importanza, sensibilizzando i ragazzi attraverso un apprendimento coinvolgente e stimolante. Per il suo valore didattico, etico e formativo e la sua finalità volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica fin dall’età scolastica, a “P.OPP – La Piattaforma delle Opportunità”, è stato concesso il Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. All’interno dell’area riservata, che gli insegnanti potranno gestire in totale autonomia quanto a tempistiche e modalità, viene messo a disposizione un tour virtuale immersivo per seguire in modo interattivo tutte le fasi del riciclo della plastica, osservando concretamente il percorso effettuato dal rifiuto per tornare a essere una preziosa risorsa. Sono disponibili anche pacchetti didattici a supporto degli insegnanti, utili a impostare lezioni su aspetti generali quali l’economia circolare nelle sue sfaccettature, l’analisi del ciclo di vita di un prodotto, gli obiettivi di sostenibilità, insieme a temi più specifici correlati ai singoli materiali plastici (quando nascono, come si ottengono, le proprietà, come si recuperano). Le segreterie degli Istituti riceveranno una comunicazione in cui si invitano i docenti interessati a formalizzare la propria adesione, e successivamente saranno inviate le credenziali di accesso all’area riservata di P.OPP.

