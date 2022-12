“La maggioranza non è per niente indebolita, è forte, come prima, più di prima e lo sarà ancora di più nella prossima legislatura”. Così, a margine di una visita istituzionale all’istituto “Opere sociali don Bosco Salesiani” di Sesto San Giovanni, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato il debutto del “Comitato Nord”, composto da ex leghisti, in consiglio regionale.

