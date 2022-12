Oggi a Monreale la “Panchina della Pace”

Tutto è pronto per la grande festa della Gioia e della Pace. Oggi arriverà in mattinata a Monreale davanti la sede di Presidenza in via Venero n. 30 la “Panchina della Pace” che porta in se una esortazione a non sedersi a firma del grande vescovo “profeta scomodo” Don Tonino Bello “In piedi costruttori di Pace”.

L’opera è realizzata dallo scultore trapanese (residente a Custonaci) Giuseppe Cortese lo stesso che ha realizzato l’Albero della Legalità in dono a Nicolò Mannino quale premio per il suo impegno culturale che ha visto poi la nascita del Parlamento della Legalità Internazionale.

Il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, informato da Nicolò Mannino di questo evento culturale ha inviato una targa di rappresentanza da Montecitorio quale segno di ammirazione e stima per il messaggio che porta in se con la presenza del papà di Luca Attanasio che sta per raggiungere Monreale ospite del movimento di cui ne è componente attivo. “Grazie per tutto – dice papà Salvatore a voce bassa e con quella dignità del dolore che lo rende ancora più amabile Luca dal Paradiso ne sarà felice e io a nome suo vi ringrazio uno ad uno”.

La panchina della Pace sarà collocata davanti la sede di presidenza, con tanto di autorizzazione del Comune e il patrocinio che il sindaco ha concesso per questo evento che sarà a cuore a tantissimi studenti che arriveranno nella splendida città Arabo Normanna da diversi Comuni della Sicilia.

Con Salvatore Attanasio attesa la giornalista e conduttrice di eventi culturali televisivi Paola Zanoni, sensibile a queste tematiche e amica e socia del Parlamento della Legalità Internazionale da anni, “una donna fantastica per la sua professionalità – dice Nicolò Mannino – cultura, stile ed eleganza”.

Luigi Abbate, punta di diamante della Tipografia che sorge alle porte di Terrasini, accreditata al Parlamento della Legalità Internazionale da anni consegnerà i calendari del 2023 grazie alla preziosa collaborazione di Paolo Gualandi che ne ha permesso la realizzazione. “Tutto pronto quindi – dice Salvatore Sardisco, coordinatore di tutto l’evento insieme a Helga Guardì – per una festa che non passa alla cronaca ma incide nella storia specie se i veri protagonisti sono i giovani e il mondo scuola che educa alla vita e fa scorgere la bellezza di una pace che nasce da un sogno di fraternità.